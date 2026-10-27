STARSHIP Entertainment Umumkan Pembatalan Fan Meeting CRAVITY di China

JawaPos.com - Kabar mengejutkan dari CRAVITY setelah fan meeting mereka di Beijing, China, dibatalkan tepat pada hari pelaksanaan.

Menurut laporan Soompi, STARSHIP Entertainment mengumumkan bahwa acara bertajuk 2026 CRAVITY FANMEETING IN BEIJING yang semula dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 24 Oktober, tidak dapat diselenggarakan karena situasi setempat.

STARSHIP Entertainment menyampaikan bahwa pembatalan tersebut tidak dapat dihindari. Agensi juga meminta pengertian para LUVITY, sebutan untuk penggemar CRAVITY, yang telah menantikan kesempatan bertemu langsung dengan para anggota.

Pengumuman mendadak ini tentu menjadi kabar mengecewakan, terutama bagi penggemar yang sudah merencanakan kehadiran mereka di acara tersebut.

Meski telah menyebut adanya situasi setempat sebagai alasan pembatalan, agensi tidak menjelaskan secara terperinci kondisi yang menyebabkan acara tersebut harus dihentikan.

Hingga pengumuman itu disampaikan, belum ada informasi resmi mengenai kemungkinan penjadwalan ulang fan meeting maupun rencana pengganti bagi penggemar di Beijing.

Sebelumnya, CRAVITY baru menyelesaikan promosi mini album kesembilan mereka, sonorous, yang dirilis pada 30 September 2026. Grup tersebut mempromosikan lagu utama berjudul “LOUDER” sebagai bagian dari aktivitas musik terbaru mereka.

Fan meeting di Beijing menjadi salah satu kesempatan bagi grup untuk berinteraksi secara langsung dengan penggemar di luar Korea Selatan.

Di tengah pembatalan tersebut, CRAVITY masih memiliki agenda konser di Korea Selatan pada November mendatang.