Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Selasa, 27 Oktober 2026 | 17.01 WIB

STARSHIP Entertainment Umumkan Pembatalan Fan Meeting CRAVITY di China

Cravity (x @soompi) - Image

Cravity (x @soompi)

JawaPos.com - Kabar mengejutkan dari CRAVITY setelah fan meeting mereka di Beijing, China, dibatalkan tepat pada hari pelaksanaan.

Menurut laporan Soompi, STARSHIP Entertainment mengumumkan bahwa acara bertajuk 2026 CRAVITY FANMEETING IN BEIJING yang semula dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 24 Oktober, tidak dapat diselenggarakan karena situasi setempat.

STARSHIP Entertainment menyampaikan bahwa pembatalan tersebut tidak dapat dihindari. Agensi juga meminta pengertian para LUVITY, sebutan untuk penggemar CRAVITY, yang telah menantikan kesempatan bertemu langsung dengan para anggota.

Pengumuman mendadak ini tentu menjadi kabar mengecewakan, terutama bagi penggemar yang sudah merencanakan kehadiran mereka di acara tersebut.

Meski telah menyebut adanya situasi setempat sebagai alasan pembatalan, agensi tidak menjelaskan secara terperinci kondisi yang menyebabkan acara tersebut harus dihentikan.

Hingga pengumuman itu disampaikan, belum ada informasi resmi mengenai kemungkinan penjadwalan ulang fan meeting maupun rencana pengganti bagi penggemar di Beijing.

Sebelumnya, CRAVITY baru menyelesaikan promosi mini album kesembilan mereka, sonorous, yang dirilis pada 30 September 2026. Grup tersebut mempromosikan lagu utama berjudul “LOUDER” sebagai bagian dari aktivitas musik terbaru mereka.

Fan meeting di Beijing menjadi salah satu kesempatan bagi grup untuk berinteraksi secara langsung dengan penggemar di luar Korea Selatan.

Di tengah pembatalan tersebut, CRAVITY masih memiliki agenda konser di Korea Selatan pada November mendatang.

Mereka dijadwalkan menggelar konser bertajuk 2026 CRAVITY CONCERT ‘SONOROUS’ di Olympic Hall, Seoul, pada 14–15 November, kemudian melanjutkan pertunjukan di KBS Hall, Busan, pada 21 November.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Agensi IVE, STARSHIP, Mengungkapkan Hukuman Penjara Terkait Video Rekayasa serta Fitnah - Image
Infotainment

Agensi IVE, STARSHIP, Mengungkapkan Hukuman Penjara Terkait Video Rekayasa serta Fitnah

Kamis, 10 September 2026 | 21.12 WIB

KiiiKiii Siapkan Album Baru, STARSHIP Ungkap Target Rilis Pertengahan Agustus - Image
Entertainment

KiiiKiii Siapkan Album Baru, STARSHIP Ungkap Target Rilis Pertengahan Agustus

Rabu, 22 Juli 2026 | 02.21 WIB

SpaceX Kerahkan Insinyur Starlink dan Starship untuk Percepat Grok, Musk Perkuat Taruhan Besar di AI - Image
Teknologi

SpaceX Kerahkan Insinyur Starlink dan Starship untuk Percepat Grok, Musk Perkuat Taruhan Besar di AI

Rabu, 1 Juli 2026 | 02.25 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

4

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

5

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

6

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

7

KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang

8

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

9

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

10

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore