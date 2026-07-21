KiiiKiii Siapkan Album Baru, STARSHIP Ungkap Target Rilis Pertengahan Agustus

KiiiKiii (x @kchartsmaster)
JawaPos.com - KiiiKiii memulai perjalanan menuju comeback musim panas mereka.
Pada 20 Juli, grup dibawah naungan STARSHIP Entertainment tersebut merilis teaser perdana yang menandai dimulainya promosi untuk album terbaru yang telah lama dinantikan para penggemar.
Menurut laporan dari Soompi, STARSHIP Entertainment telah mengonfirmasi bahwa KiiiKiii menargetkan comeback dengan album baru pada pertengahan Agustus.
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Informasi tersebut membuat antusiasme penggemar semakin meningkat setelah penantian selama beberapa waktu.
Teaser pertama yang dirilis menampilkan konsep kreatif dengan nuansa segar yang memancing rasa penasaran.
Visual unik yang diperlihatkan memberi isyarat bahwa KiiiKiii tengah mempersiapkan era baru dengan identitas yang berbeda dari rilisan sebelumnya.
KiiiKiii juga menghadirkan pembaruan pada situs web resmi mereka. Tampilan baru tersebut menjadi bagian dari rangkaian promosi comeback dan diperkirakan akan terus diperbarui dengan berbagai konten eksklusif menjelang perilisan album.
Meskipun detail mengenai judul album, daftar lagu, hingga konsep utama masih dirahasiakan, langkah awal promosi ini sukses mencuri perhatian penggemar.
Banyak yang mulai berspekulasi mengenai gaya musik dan visual yang akan diusung grup pada comeback kali ini.
Dengan target perilisan di pertengahan Agustus, comeback KiiiKiii diprediksi menjadi salah satu yang paling dinantikan di musim panas tahun ini.
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