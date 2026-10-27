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Leni Setya Wati
Selasa, 27 Oktober 2026 | 16.38 WIB

Agensi Lee Jung Jae Gugat Lima Orang atas Dugaan Penggelapan Dana Rp8 Miliar

: lee jung jae (zapzee.net) - Image

: lee jung jae (zapzee.net)

JawaPos.com - Agensi Artist Company, yang didirikan oleh aktor Lee Jung Jae dan Jung Woo Sung, mengambil langkah hukum terhadap lima orang terkait dugaan penggelapan dana dan pelanggaran kepercayaan.

Nilai kerugian yang dipersoalkan diperkirakan mencapai 681,76 juta won atau sekitar US$515.000. Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut perusahaan hiburan yang menaungi sejumlah aktor ternama Korea Selatan.

Menurut laporan Zapzee, Artist Company mengajukan pengaduan pidana ke Kantor Polisi Gangnam, Seoul, pada 22 Oktober.

Laporan tersebut menyasar seorang mantan eksekutif tidak terdaftar bermarga Lee serta empat orang lainnya.

Perusahaan menduga mereka melakukan pelanggaran berdasarkan undang-undang Korea Selatan mengenai hukuman yang diperberat untuk kejahatan ekonomi tertentu, termasuk penggelapan dan pelanggaran kepercayaan.

Perkiraan kerugian sebesar 681.762.939 won itu setara dengan sekitar 1,49 persen dari ekuitas perusahaan pada akhir tahun sebelumnya.

Artist Company menjelaskan bahwa angka tersebut dihitung berdasarkan penyelidikan yang dilakukan firma hukum eksternal.

Perusahaan juga menegaskan bahwa jumlah kerugian tersebut belum bersifat final dan masih dapat berubah, bergantung pada hasil penyelidikan aparat penegak hukum serta keputusan pengadilan.

Langkah hukum ini merupakan kelanjutan dari pengungkapan dugaan pelanggaran kepercayaan yang disampaikan perusahaan pada 17 September 2026.

Setelah melakukan pemeriksaan internal dan berkonsultasi dengan pihak hukum selama sekitar satu bulan, Artist Company memutuskan melaporkan lima orang tersebut.

Editor: Hanny Suwindari
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