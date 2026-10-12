Jung Woo Sung Mundur sebagai Direktur Artist Company, Bagaimana Nasib Kemitraannya dengan Lee Jae

Jung Woo Sung (x @tang_kira)

JawaPos.com – Jung Woo Sung mengundurkan diri dari jabatan direktur internal Artist Company, agensi yang didirikannya bersama sahabat sekaligus rekan bisnisnya, Lee Jung Jae.

Keputusan ini menjadi perhatian karena masa jabatan Jung Woo Sung sebenarnya masih berlangsung hingga Maret 2027. Meski demikian, pengunduran dirinya tidak berarti ia langsung meninggalkan agensi yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun.

Menurut laporan allkpop, Jung Woo Sung resmi mengundurkan diri pada 2 Oktober, sebagaimana diberitakan Sports Kyunghyang.

Ia sebelumnya diangkat sebagai direktur internal bersama Lee Jung Jae pada 29 Maret 2024. Dengan demikian, ia meninggalkan posisi tersebut sekitar enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Meski tidak lagi menjabat sebagai direktur internal, Jung Woo Sung masih memiliki saham di Artist Company sebanyak 1.714.108 lembar atau sekitar 10,99 persen.

Ia juga tetap beraktivitas sebagai aktor di bawah naungan agensi tersebut. Sementara itu, Lee Jung Jae masih memegang 4.225.882 lembar saham, setara dengan 27,10 persen kepemilikan perusahaan.

Jung Woo Sung dan Lee Jung Jae memiliki hubungan panjang, baik sebagai sahabat maupun rekan profesional. Keduanya pertama kali bekerja sama dalam film City of the Rising Sun pada 1999, sebelum mendirikan Artist Company pada 2016.

Seiring berjalannya waktu, perusahaan tersebut berkembang dari manajemen artis menjadi perusahaan yang turut terlibat dalam produksi film dan drama Korea.

Keduanya juga kembali beradu akting dalam film Hunt yang dirilis pada 2022. Dalam proyek tersebut, Lee Jung Jae bertindak sebagai sutradara sekaligus pemeran utama, sedangkan Jung Woo Sung turut membintangi film tersebut. Kolaborasi mereka semakin memperkuat hubungan profesional yang telah terjalin selama puluhan tahun.

Hingga kini, alasan pasti di balik keputusan Jung Woo Sung untuk mundur dari jabatan direktur internal belum diungkapkan kepada publik.

Belum ada pula konfirmasi bahwa langkah tersebut menandai perubahan dalam kemitraan bisnisnya dengan Lee Jung Jae.