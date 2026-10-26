Lee Jung Jae Berpotensi Reuni dengan Sutradara Choi Dong Hoon Lewat Film Sparrow

Lee Jung Jae (X @darylmine2)
JawaPos.com - Lee Jung Jae dan aktris Mun Ka Young berpeluang tampil bersama dalam film Korea terbaru berjudul Sparrow.
Film ini akan digarap oleh sutradara Choi Dong Hoon, sosok di balik sejumlah karya populer seperti Assassination dan The Thieves. Kabar tersebut langsung menarik perhatian penggemar yang menantikan kolaborasi para bintang ternama di layar lebar.
Menurut laporan Soompi, Lee Jung Jae telah menerima tawaran untuk membintangi Sparrow dan sedang mempertimbangkan naskahnya.
Agensi Artist Company menegaskan bahwa keterlibatan sang aktor belum dikonfirmasi secara resmi. Sementara itu, Mun Ka Young juga dilaporkan menerima tawaran untuk bergabung dalam proyek tersebut.
Baca Juga:Jung Woo Sung Mundur sebagai Direktur Artist Company, Bagaimana Nasib Kemitraannya dengan Lee Jae
Jika Lee Jung Jae menerima tawaran itu, film ini akan menjadi reuni pertamanya dengan Choi Dong Hoon setelah 11 tahun sejak keduanya bekerja sama dalam Assassination pada 2015.
Sebelumnya, Lee Jung Jae juga membintangi film The Thieves garapan sutradara yang sama pada 2012. Kedua film tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan karier sang aktor di industri perfilman Korea.
Choi Dong Hoon dikenal melalui film-film berskala besar yang berhasil menarik jutaan penonton, termasuk The Thieves dan Assassination.
Saat ini, ia dikabarkan tengah menyelesaikan naskah Sparrow sekaligus menjalankan proses pemilihan pemeran utama. Detail mengenai jalan cerita dan jadwal produksi film tersebut belum diumumkan secara lengkap.
Bagi Mun Ka Young, proyek ini berpotensi menjadi kesempatan baru untuk mengeksplorasi kemampuan aktingnya di layar lebar.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede
Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada
Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen
Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak
Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022