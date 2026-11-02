Lee Jung Jae Mundur dari Direksi Artist Studio, MBN Jadi Pemegang Saham Terbesar

Lee Jung Jae (x @dadylmine2)
JawaPos.com - Lee Jung Jae mundur dari jabatan direktur internal di Artist Studio, perusahaan produksi yang dikenal sebagai rumah produksi drama populer Reborn Rich.
Keputusan tersebut terjadi di tengah perubahan besar dalam struktur kepemilikan dan manajemen perusahaan yang sebelumnya berada di bawah kendali pihak Lee Jung Jae.
Menurut laporan allkpop, Lee Jung Jae mengundurkan diri dari posisi direktur pada 25 Oktober. Sehari setelahnya, perusahaan menyetujui perubahan nama menjadi Studio Ssolssol.
Pada 30 Oktober, Maeil Broadcasting Network (MBN) menjadi pemegang saham terbesar setelah mengamankan 20,06 persen saham perusahaan.
Artist Studio sebelumnya dikenal sebagai RaemongRaein, rumah produksi yang menggarap Reborn Rich yang dibintangi Song Joong Ki.
Pada 2024, Lee Jung Jae dan rekan bisnisnya terlibat dalam perselisihan manajemen dengan pendiri perusahaan, Kim Dong Rae.
Pihak Lee kemudian berhasil memperoleh kendali perusahaan dan mengubah namanya menjadi Artist Studio.
Perubahan kepemilikan terbaru membuat posisi Lee Jung Jae di perusahaan tersebut semakin berkurang. Saham Artist Company, agensi yang berkaitan dengan Lee, di Artist Studio turun dari 15,78 persen menjadi 2,43 persen.
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