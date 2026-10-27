Minola Tegaskan Cicilan Rumah Rp 12 Miliar Bukan Lagi Kewajiban Ruben Onsu

Pengacara Minola Sebayang. (Istimewa)
JawaPos.com - Pengacara Minola Sebayang menegaskan bahwa sisa cicilan utang atas rumah Cilandak sebesar Rp 12 miliar bukan semata-mata menjadi kewajiban Ruben Onsu.
Menurut dia, Akta 39 mengatur tanggung jawab pembayaran utang hingga lunas harus ditanggung oleh para pihak yang terikat dalam kesepakatan, bukan hanya dibebankan kepada kliennya.
Minola menjelaskan, Ruben pada dasarnya ingin berpegangan pada ketentuan yang tertuang dalam Akta 39. Ia pun menyebut Ruben telah menjalankan kewajibannya membayar cicilan, sehingga pembayaran selanjutnya semestinya diteruskan oleh pihak lain yang juga memiliki tanggung jawab berdasarkan akta tersebut.
“Ruben berpegangan dengan Akta 39. Di Akta 39 itu diatur kewajiban mencicil utang sampai lunas adalah kewajiban para pihak, bukan hanya tanggung jawab Ruben,” ujar Minola.
Baca Juga:Haykal Kamil Ungkap Zaskia Adya Mecca Dibuntuti Orang Tak Dikenal Saat Berada di Kalimantan
Selain mempertegas posisi Ruben terkait dengan kesepakatan yang tertuang dalam Akta 39, Minola juga menyoroti usulan penyelesaian masalah dengan menyerahkan sebuah vila. Ia mengaku belum melihat keuntungan yang didapat Ruben dari tawaran tersebut.
Minola menilai usulan itu perlu ditelaah berdasarkan hak dan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Karena Minola belum menemukan aspek yang membuat penyerahan vila dapat memberikan keuntungan bagi kliennya.
“Kalau dikatakan usulan menyerahkan vila menguntungkan Ruben, kami belum menemukan dari sisi apa yang memberikan keuntungan bagi Ruben,” kata Minola.
Minola juga menyebut Ruben Onsu akan tetap mempertahankan hak atas sejumlah aset sebagaimana diatur dalam Akta 39. Aset tersebut mencakup beberapa bidang tanah di daerah dan sebuah vila yang menurutnya secara nilai tidak sampai Rp10 miliar.
Sebelumnya, rumah Cilandak yang menjadi hak Sarwendah sudah dicicil oleh Ruben Onsu. Sejak akhir tahun 2025, Ruben tidak lagi membayarkan cicilannya karena satu dan lain hal.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022