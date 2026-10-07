Sarwendah Gugat Wanprestasi Ruben Onsu agar Rumah Cilandak Tidak Dilelang

JawaPos.com - Sarwendah resmi mengajukan gugatan wanprestasi terhadap mantan suaminya, Ruben Onsu, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut berkaitan dengan kewajiban pembayaran cicilan rumah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.

Pengacara Sarwendah, Jaenudin, mengatakan, gugatan perlu dilakukan supaya Ruben Onsu kembali menjalankan poin yang terkandung dalam akta kesepakatan yang sudah ditanda tangani bersama. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pembayaran cicilan rumah Cilandak.

“Gugatan wanprestasi itu berkaitan dengan menagih prestasi seseorang, menagih agar akta 39 itu berjalan kembali seperti sebelumnya (termasuk soal pembayaran cicilan rumah),” kata Jaenudin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (7/10).

Persoalan cicilan rumah menjadi sangat penting karena rumah yang berada di Cilandak berisiko masuk dalam proses penyitaan hingga pelelangan oleh bank apabila kewajiban pembayaran cicilan tidak dipenuhi.

Jaenudin membenarkan bahwa salah satu alasan gugatan wanprestasi oleh Sarwendah terhadap Ruben Onsu untuk mencegah rumah tersebut disita atau dilelang oleh bank.

“Iya, betul (agar rumah tidak disita). Oleh karenanya, bank pun kita tarik sebagai turut tergugat,” ujar Jaenudin.

Menurut Jaenudin, mempertahankan rumah tersebut menjadi hal yang sangat penting bagi Sarwendah karena aset itu telah menjadi bagian dari hak Sarwendah, berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam akta 39. Jika sampai dilelang, pihaknya menilai hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian Sarwendah resmi mengajukan gugatan wanprestasi terhadap mantan suaminya, Ruben Onsu, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.besar bagi Sarwendah.

“Itu memang penting. Siapa yang mau rumahnya dilelang? Nggak ada pasti. Itu kan secara sah, secara hukum, aset sudah milik Sarwendah. Kalau dilelang sudah jelas nilainya pasti bisa separuhnya dari harga jualnya, kan rugi. Sebisa mungkin aset harus dipertahankan,” tutur Jaenudin.