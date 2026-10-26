Pihak Ruben Onsu Tanggapi Usulan Vila, Sarwendah Diminta Lunasi Sisa Utang di Bank

JawaPos.com - Pihak Ruben Onsu mempersilakan Sarwendah melunasi sisa utang bank yang berkaitan dengan rumah yang terletak di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Jika kewajiban tersebut dibayarkan, maka rumah yang menjadi jaminan nantinya akan menjadi milik Sarwendah.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengatakan bahwa pihaknya tidak keberatan apabila Sarwendah memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajiban tersebut kepada bank.

“Kalau misalnya S ada kemampuan untuk melakukan pembayaran, silakan S bayar saja,” ujar Minola saat ditemui di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (26/10).

Menurut Minola, pembayaran yang dimaksud merupakan penyelesaian sisa kewajiban atas pinjaman bank yang belum dituntaskan. Ia menegaskan, nilai yang perlu dibayarkan mengacu pada sisa pokok kewajiban tersebut.

Minola menilai, langkah itu justru dapat memberikan keuntungan bagi Sarwendah karena rumah yang menjadi objek jaminan otomatis akan menjadi hak miliknya setelah kewajiban terhadap bank diselesaikan.

“Itu yang dibayarkan hanya sisa kewajiban yang belum terselesaikan," kata Minola Sebayang.

Rumah Cilandak merupakan salah satu aset dalam perkawinan Ruben Onsu dan Sarwendah. Pembagian aset itu, menurut pihak Ruben, merujuk pada Akta 39 yang menjadi dasar dalam pembahasan terkait hak dari masing-masing pihak.

“S tidak akan rugi, kenapa? Karena dia akan mendapatkan rumah yang merupakan aset dalam perkawinan mereka yang menjadi bagiannya S berdasarkan Akta 39,” tuturnya.