Eric Bauza, Pengisi Suara Bugs Bunny dan Daffy Duck Meninggal di Usia Muda

JawaPos.com - Eric Bauza, aktor pengisi suara di balik karakter ikonik Bugs Bunny dan Daffy Duck dalam serial animasi Looney Tunes, meninggal dunia di usia muda sekitar 46 tahun. Kepergiannya menjadi kehilangan besar bagi industri animasi, mengingat kontribusinya dalam menghidupkan kembali karakter-karakter legendaris yang dikenal lintas generasi.

Kabar meninggalnya Eric Bauza diumumkan oleh keluarga melalui akun Instagram miliknya pada Minggu, 25 Oktober 2026. Dalam pernyataan singkat tersebut, keluarga menyebut aktor peraih penghargaan Emmy itu meninggal dunia secara mendadak.

“Eric Bauza, pengisi suara pemenang penghargaan Emmy dan pengisi suara modern karakter ikonik Looney Tunes, Bugs Bunny dan Daffy Duck, bersama puluhan karakter kartun kesayangan lainnya, telah meninggal dunia secara mendadak,” demikian pernyataan keluarga, dilansir dari Variety.

Berdasarkan catatan Pemeriksa Medis Wilayah Los Angeles, Bauza meninggal di kediamannya akibat hypertensive cardiovascular disease atau penyakit kardiovaskular hipertensif. Kondisi tersebut berkaitan dengan gangguan pada sistem kardiovaskular akibat tekanan darah tinggi.

Baca Juga:Haykal Kamil Ungkap Zaskia Adya Mecca Dibuntuti Orang Tak Dikenal Saat Berada di Kalimantan

Eric Bauza, Penerus Suara Karakter Legendaris Looney Tunes Nama Eric Bauza dikenal luas berkat kemampuannya membawakan berbagai karakter animasi populer. Selain Bugs Bunny dan Daffy Duck, ia juga mengisi suara Tweety, Elmer Fudd, Foghorn Leghorn, Porky Pig, hingga Road Runner.

Perannya menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan warisan Looney Tunes, waralaba animasi yang telah menghibur penonton selama puluhan tahun.

Bauza melanjutkan tradisi pengisi suara legendaris seperti Mel Blanc, sosok yang identik dengan suara asli sejumlah karakter klasik Looney Tunes. Tantangan tersebut tidak ringan karena karakter-karakter itu telah memiliki ciri suara dan kepribadian yang melekat kuat dalam ingatan penonton.

Namun, Bauza mampu memberikan energi dan interpretasi tersendiri tanpa menghilangkan karakteristik yang membuat tokoh-tokoh tersebut dicintai.