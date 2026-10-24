RIIZE Tampilkan Akting Emosional di MV Insomnia, Gandeng Novelis Cheon Seon Ran

Riize (x @riize_official)
JawaPos.com - RIIZE perlihatkan sisi berbeda melalui video musik terbaru untuk single mereka, Insomnia.
Kali ini, keenam anggota tidak hanya mengandalkan penampilan musik, tetapi juga menantang diri dengan akting emosional dalam video musik bergaya drama.
Menurut laporan allkpop, SM Entertainment mengungkap bahwa MV tersebut akan mengisahkan orang-orang yang mengalami kesulitan tidur dan pergulatan perasaan pada malam hari.
Dalam video musik ini, Shotaro, Eunseok, Sungchan, Wonbin, Sohee, dan Anton akan memerankan karakter yang berbeda.
Masing-masing anggota akan menggambarkan emosi yang muncul ketika seseorang terjaga sepanjang malam, termasuk pikiran yang semakin rumit saat suasana semakin sunyi.
Penampilan visual para anggota juga disesuaikan dengan karakter yang mereka mainkan untuk memperkuat suasana cerita.
Sebelum MV dirilis, RIIZE akan membagikan cerita tambahan yang memperkenalkan latar belakang setiap karakter melalui akun media sosial resmi mereka.
Kisah Sohee, Wonbin, dan Shotaro dijadwalkan dirilis pada 23 Oktober, sedangkan cerita Sungchan, Anton, dan Eunseok menyusul pada 24 Oktober.
Konten tersebut diharapkan memberikan gambaran lebih mendalam mengenai karakter yang muncul dalam video musik.
Proyek ini turut melibatkan penulis novel Cheon Seon Ran dan ilustrator Noma. Cheon Seon Ran menulis kisah untuk masing-masing karakter, sementara Noma membuat ilustrasi menggunakan teknik cat air opak.
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