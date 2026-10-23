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Leni Setya Wati
Jumat, 23 Oktober 2026 | 20.15 WIB

RIIZE Rilis Teaser Perdana Insomnia, Siap Comeback pada 26 Oktober 2026

riize (x @soompi)

JawaPos.com - RIIZE mulai hitung mundur menuju comeback terbaru mereka melalui single digital berjudul Insomnia.

Menurut laporan Soompi, grup asuhan SM Entertainment tersebut mengungkap teaser video dan gambar perdana menjelang perilisan lagu pada 26 Oktober 2026.

Comeback ini menjadi salah satu rilisan yang dinantikan BRIIZE, sebutan bagi penggemar RIIZE, setelah grup tersebut sebelumnya mengumumkan rencana untuk merilis album penuh kedua pada 2027.

Teaser video Insomnia menampilkan suasana bawah laut yang tenang dengan judul lagu sebagai fokus visual.

Nuansa tersebut berpadu dengan alunan gitar akustik yang lembut, menghadirkan atmosfer dreamy dan sedikit misterius.

Berbeda dari konsep yang menonjolkan energi panggung dan koreografi intens, teaser perdana ini memberikan gambaran suasana yang lebih intim dan emosional.

Single Insomnia dijadwalkan dirilis pada 26 Oktober. Meski detail lengkap mengenai lagu dan konsep promosinya belum seluruhnya diungkap, teaser tersebut telah memberikan petunjuk mengenai arah musikal yang akan dibawakan RIIZE.

Para penggemar pun menantikan bagaimana keenam anggota—Shotaro, Eunseok, Sungchan, Wonbin, Sohee, dan Anton—akan menampilkan warna baru melalui rilisan ini.

Kehadiran Insomnia juga berkaitan dengan rencana besar RIIZE pada tahun berikutnya. Grup ini sebelumnya mengumumkan album penuh kedua berjudul EMOTIION, yang dijadwalkan hadir pada musim semi 2027.

Dengan demikian, single digital Oktober ini menjadi bagian dari rangkaian aktivitas musik RIIZE sebelum mereka meluncurkan album penuh berikutnya.

Pengumuman comeback tersebut disampaikan setelah RIIZE merayakan tahun ketiga perjalanan mereka sebagai grup melalui fan meeting bertajuk Ch. RIIZE: ON AIR di Incheon.

Pada kesempatan itu, mereka mengungkap rencana dua rilisan musik, yakni single digital pada Oktober 2026 dan album penuh pada musim semi 2027.

Strategi ini memberi penggemar dua momen berbeda untuk menikmati karya terbaru RIIZE dalam rentang waktu yang berdekatan.

Dengan teaser bernuansa bawah laut dan iringan gitar akustik, Insomnia membuka rasa penasaran mengenai konsep comeback RIIZE kali ini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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