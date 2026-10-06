Makin Bersinar, Anton RIIZE jadi Brand Ambassador Saint Laurent

Anton RIIZE . Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Memliki pesona menawan sebagai idol, Anton RIIZE kini menjadi Brand Ambassador Saint Laurent
Dikutip dari laman Soompi, Minggu (4/10), dengan karisma yang luar biasa, ia semakin bersinar di dunia musik dan fashion
Anton, yang menghadiri peragaan busana Spring/Summer 2027 Saint Laurent di Paris awal pekan ini, telah resmi ditunjuk sebagai brand ambassador baru untuk rumah mode mewah asal Prancis tersebut.
"Karena Saint Laurent adalah merek yang sudah lama saya sukai, aku merasa senang dan bersyukur diberi kesempatan untuk bekerja sama sebagai brand ambassador," ujar Anton.
Ia mengungkap, bahwa mendalami dunia Saint Laurent akan memberikan inspirasi baru baginya jadi ia sangat menantikannya.
Sang idol melanjutkan, "Saya berharap dapat merepresentasikan merek ini dengan baik melalui gaya unik saya sendiri."
Kunjungannya ke Paris Fashion Week, yang menjadi acara resmi pertamanya sebagai brand ambassador Saint Laurent menurutnya berkesan.
Anton berkomentar, "Segalanya terasa seperti pengalaman yang romantis, mulai dari lokasi yang memperlihatkan Menara Eiffel hingga para tamu dari berbagai bidang.
Ia menambahkan, "Menurut saya, suasana yang penuh dengan energi seru dan menghangatkan hati itu akan terus membekas dalam ingatan saya untuk waktu yang lama."
Sementara itu, RIIZE saat ini sedang bersiap untuk melakukan comeback dengan singel baru pada tanggal 26 Oktober.
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