Kim Woo Bin dan Seo Eun Soo Tunjukkan Kekompakan di Pembacaan Naskah Drama GIFT

JawaPos.com - Kim Woo Bin dan Seo Eun Soo perlihatkan chemistry bersama para pemain lain dalam sesi pembacaan naskah pertama drama Korea terbaru berjudul GIFT.

Menurut laporan Soompi, drama olahraga produksi tvN ini mengungkap suasana pembacaan naskah yang berlangsung penuh energi.

Diadaptasi dari webtoon berjudul sama, GIFT mengisahkan mantan pelatih bisbol profesional yang memperoleh kemampuan istimewa setelah mengalami kecelakaan dan kemudian melatih tim bisbol SMA yang berada di peringkat terbawah.

Kim Woo Bin berperan sebagai Jung Min Yong, mantan pelatih pelempar bola atau pitcher dari tim profesional Manders.

Kehidupannya berubah setelah ia dituduh melakukan kekerasan verbal terhadap pemain dan mengalami kecelakaan.

Setelah kejadian tersebut, ia memperoleh kemampuan untuk mengenali bakat bisbol seseorang hanya dengan sekali melihat.

Kemampuan itu membawanya menghadapi tantangan baru sebagai pelatih kepala tim bisbol SMA Deokcheon.

Seo Eun Soo memerankan Yoon Seo Jin, guru pendidikan jasmani sekaligus penanggung jawab tim bisbol SMA Deokcheon.

Berbeda dengan Min Yong yang mengutamakan hasil pertandingan, Seo Jin lebih menghargai proses perkembangan para pemain.