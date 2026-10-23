Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 06.21 WIB

Maestro Tari Tom Ibnur Meninggal Dunia, Vino G Bastian Berduka

Maestro tari Tom Ibnur meninggal dunia. (Instagram: vinogbastian_) - Image

Maestro tari Tom Ibnur meninggal dunia. (Instagram: vinogbastian_)

JawaPos.com - Dunia seni Indonesia kehilangan salah satu tokoh pentingnya. Maestro tari asal Minangkabau, Tom Ibnur, meninggal dunia di usia 74 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, pelaku seni, dan mereka yang mengenal kontribusinya dalam melestarikan seni tradisi Nusantara.

Kabar meninggalnya Tom Ibnur disampaikan aktor Vino G Bastian melalui unggahan di akun media sosialnya. Vino merupakan keponakan almarhum, yang juga adik kandung dari ayahnya, Bastian Tito, penulis novel legendaris Wiro Sableng.

Dalam unggahannya, Vino mengenang Tom Ibnur sebagai salah satu putra terbaik Indonesia yang telah memberikan kontribusi besar bagi dunia seni Tanah Air.

"Innalillahi wainailaihi rojiun.. Selamat Jalan Maestro Tari Indonesia, Tom Ibnur. Salah satu putra terbaik Indonesia asal Minangkabau. Beliau juga adalah adik kandung ayah saya Alm. Bastian Tito," tulis Vino.

Vino G Bastian juga menyoroti hubungan Tom Ibnur dengan dunia perfilman Indonesia. Menurut dia, sang paman pernah terlibat dalam produksi film Tabula Rasa sebagai pelatih dialek sekaligus penasihat budaya.

Keterlibatan tersebut memperlihatkan bahwa kiprah Tom Ibnur tidak terbatas hanya di panggung tari. Pengetahuan dan pemahamannya mengenai budaya turut berperan dalam membantu menghadirkan unsur lokal yang kuat dalam sebuah karya film.

"2 Kakak beradik, 2 orang hebat dalam dunia seni Indonesia. Rest In Love Om Tom," tulis Vino G Bastian.

Unggahan tersebut mengundang simpati warganet. Sejumlah pengguna media sosial menyampaikan ucapan belasungkawa sekaligus mengenang sosok Tom Ibnur sebagai maestro seni asal Minangkabau.

Tom Ibnur, Maestro Tari yang Memperkenalkan Seni Tradisi ke Dunia

Tom Ibnur dikenal sebagai salah satu seniman yang konsisten mengembangkan dan memperkenalkan seni tari tradisional Melayu dan Minangkabau. Melalui karya koreografi dan keterlibatannya dalam berbagai kegiatan kesenian, ia ikut membawa kekayaan budaya Indonesia ke panggung yang lebih luas, termasuk festival tari internasional.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Anniversary ke-14, Marsha Timothy Sampaikan Pesan Romantis untuk Vino G Bastian - Image
Entertainment

Anniversary ke-14, Marsha Timothy Sampaikan Pesan Romantis untuk Vino G Bastian

Rabu, 21 Oktober 2026 | 00.22 WIB

Relawan Damkar Meninggal Saat Padamkan Karhutla, Bupati Minta Utamakan Keselamatan - Image
Berita Daerah

Relawan Damkar Meninggal Saat Padamkan Karhutla, Bupati Minta Utamakan Keselamatan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 19.32 WIB

Kronologi Anak Down Syndrome di Surabaya Meninggal Dunia Usai Diduga Dibully - Image
Surabaya Raya

Kronologi Anak Down Syndrome di Surabaya Meninggal Dunia Usai Diduga Dibully

Senin, 19 Oktober 2026 | 01.53 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

4

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

5

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

6

Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

7

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

8

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

9

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

10

Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore