Maestro Tari Tom Ibnur Meninggal Dunia, Vino G Bastian Berduka

Maestro tari Tom Ibnur meninggal dunia. (Instagram: vinogbastian_)
JawaPos.com - Dunia seni Indonesia kehilangan salah satu tokoh pentingnya. Maestro tari asal Minangkabau, Tom Ibnur, meninggal dunia di usia 74 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, pelaku seni, dan mereka yang mengenal kontribusinya dalam melestarikan seni tradisi Nusantara.
Kabar meninggalnya Tom Ibnur disampaikan aktor Vino G Bastian melalui unggahan di akun media sosialnya. Vino merupakan keponakan almarhum, yang juga adik kandung dari ayahnya, Bastian Tito, penulis novel legendaris Wiro Sableng.
Dalam unggahannya, Vino mengenang Tom Ibnur sebagai salah satu putra terbaik Indonesia yang telah memberikan kontribusi besar bagi dunia seni Tanah Air.
"Innalillahi wainailaihi rojiun.. Selamat Jalan Maestro Tari Indonesia, Tom Ibnur. Salah satu putra terbaik Indonesia asal Minangkabau. Beliau juga adalah adik kandung ayah saya Alm. Bastian Tito," tulis Vino.
Vino G Bastian juga menyoroti hubungan Tom Ibnur dengan dunia perfilman Indonesia. Menurut dia, sang paman pernah terlibat dalam produksi film Tabula Rasa sebagai pelatih dialek sekaligus penasihat budaya.
Keterlibatan tersebut memperlihatkan bahwa kiprah Tom Ibnur tidak terbatas hanya di panggung tari. Pengetahuan dan pemahamannya mengenai budaya turut berperan dalam membantu menghadirkan unsur lokal yang kuat dalam sebuah karya film.
"2 Kakak beradik, 2 orang hebat dalam dunia seni Indonesia. Rest In Love Om Tom," tulis Vino G Bastian.
Unggahan tersebut mengundang simpati warganet. Sejumlah pengguna media sosial menyampaikan ucapan belasungkawa sekaligus mengenang sosok Tom Ibnur sebagai maestro seni asal Minangkabau.
Tom Ibnur dikenal sebagai salah satu seniman yang konsisten mengembangkan dan memperkenalkan seni tari tradisional Melayu dan Minangkabau. Melalui karya koreografi dan keterlibatannya dalam berbagai kegiatan kesenian, ia ikut membawa kekayaan budaya Indonesia ke panggung yang lebih luas, termasuk festival tari internasional.
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