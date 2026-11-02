Kabar Duka dari Korea Selatan, Aktor Legendaris Choi Bool Am Tutup Usia

Mendiang Choi Bool Am (x @omonardesk)

JawaPos.com - Dunia hiburan Korea Selatan tengah berduka atas meninggalnya aktor senior Choi Bool Am.

Bintang legendaris yang telah berkarier selama puluhan tahun tersebut dikabarkan mengembuskan napas terakhir pada usia 86 tahun.

Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan sesama aktor, serta para penggemar yang tumbuh bersama karya-karyanya di layar kaca.

Choi Bool Am dikenal sebagai salah satu aktor veteran yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan industri drama Korea.

Namanya semakin melekat di hati penonton melalui serial televisi Country Diaries (Jeonwon Ilgi), yang menjadi salah satu drama terpanjang dan paling ikonik di Korea Selatan.

Lewat perannya sebagai tokoh utama, ia berhasil menghadirkan gambaran kehidupan masyarakat pedesaan dengan karakter yang hangat dan membumi.

Sepanjang kariernya yang berlangsung lebih dari enam dekade, Choi Bool Am juga membintangi berbagai drama dan film, termasuk Princess Hours, Gourmet, dan Glorious Day.

Ia memulai perjalanan sebagai aktor panggung melalui pertunjukan Hamlet pada 1959 sebelum merambah dunia televisi.

Dedikasinya dalam dunia seni peran membuatnya dikenal sebagai salah satu figur paling dihormati di industri hiburan Korea Selatan.

Kepergian Choi Bool Am dikonfirmasi oleh organisasi nirlaba Zero Camp, tempat ia menjabat sebagai ketua. Ia meninggal pada 29 Oktober 2026 sekitar pukul 22.30 waktu Korea Selatan saat menjalani perawatan di rumah sakit.

Dalam beberapa tahun terakhir, ia diketahui mengalami penurunan kondisi kesehatan setelah menjalani operasi herniated disc.

Kabar duka ini meninggalkan kehilangan besar bagi dunia seni Korea dan para penonton yang mengenangnya sebagai sosok ayah di layar kaca.