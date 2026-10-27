Kreator Manga Tinju Legendaris Ashita no Joe, Tetsuya Chiba Meninggal Dunia

JawaPos.com - Tetsuya Chiba, kreator manga tinju legendaris Jepang Ashita no Joe (Joe Masa Depan), meninggal dunia pada Kamis pekan lalu di sebuah rumah sakit di Tokyo. Ia tutup usia pada 87 tahun, meninggalkan karya yang menggambarkan kehidupan Jepang pascaperang dan membekas bagi banyak pembaca.

Dilansir dari Kyodo, Selasa (27/10), kabar meninggalnya Chiba disampaikan Asosiasi Kartunis Jepang. Ia dikenal melalui ilustrasi untuk Ashita no Joe, manga yang ditulis Asao Takamori dan kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan judul Ashita no Joe: Fighting for Tomorrow. Ceritanya mengikuti perjalanan seorang anak yatim piatu yang meniti karier sebagai petinju profesional.

Lahir di Tokyo, Chiba pindah bersama keluarganya ke Manchuria saat masih kecil, ketika Jepang menduduki wilayah yang kini menjadi bagian dari Tiongkok timur laut. Keluarganya kembali ke Jepang setelah negara itu menyerah dalam Perang Dunia II.

Chiba memulai debut pada 1956. Ia mengawali karier dengan membuat komik untuk pembaca perempuan sebelum beralih ke karya yang menyasar anak laki-laki. Namanya kemudian dikenal luas melalui manga bertema olahraga.

Ashita no Joe mulai dimuat secara berseri di Weekly Shonen Magazine pada edisi bertanggal 1 Januari 1968. Popularitas manga tersebut begitu besar di Jepang hingga para penggemar pernah menggelar pemakaman tiruan untuk tokoh rival fiktif sang protagonis.

Sejak 1970-an, Chiba menghasilkan banyak karya bertema sekolah dan olahraga, termasuk Ore wa Teppei (Aku Teppei).

Pada 1995, Chiba bersama sejumlah mangaka menerbitkan kompilasi pengalaman pribadi mereka saat dipulangkan dari Manchuria. Ia juga terus menyuarakan perdamaian dan menentang perang.

Chiba memimpin Asosiasi Kartunis Jepang selama enam tahun sejak 2012. Pada 2022, ia menjadi salah satu mangaka pertama yang terpilih sebagai anggota Japan Art Academy. Lembaga tersebut mengapresiasi kontribusinya terhadap komik bertema olahraga.

Pada 2024, Chiba menjadi mangaka pertama yang menerima penghargaan bergengsi Order of Culture. Saat itu, ia mengaku bangga karena penghargaan tersebut turut menyoroti karya para kreator manga dan membantu mengangkat manga sebagai genre yang dihormati.