Anniversary ke-14, Marsha Timothy Sampaikan Pesan Romantis untuk Vino G Bastian

Vino G Bastian dan Marsha Timothy. (Instagram: marshatimothy)

JawaPos.com - Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan selebriti Marsha Timothy dan Vino G Bastian. Memasuki usia 14 tahun pernikahan, keduanya kembali menunjukkan keharmonisan rumah tangga melalui pesan romantis yang mereka bagikan ke publik.

Marsha Timothy menyampaikan ungkapan penuh cinta untuk sang suami melalui unggahan di akun media sosialnya. Bagi Marsha, perjalanan 14 tahun bersama Vino menjadi momen istimewa untuk kembali mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran pasangan yang selalu mendampinginya.

Dalam pesannya, Marsha berharap cinta dan kasih sayang di antara mereka terus terjaga. Ia juga mengungkapkan keinginan agar keduanya senantiasa memilih satu sama lain. Bukan hanya pada momen perayaan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.

"Suamiku tersayang. Selamat hari jadi yang ke-14 untuk kita. Bersyukur sekali memilikimu di sisiku," tulis Marsha dalam ungkapannya.

Bintang film yang berulang tahun tiap tanggal 8 Januari menyampaikan harapan agar hubungan dengan Vino terus dipenuhi cinta dan kasih sayang. Ia ingin terus membina rumah tangga dengan fondasi kokoh, tetap saling menguatkan dan mempertahankan komitmen yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

"Semoga kita terus saling mencintai, menyayangi, dan memilih satu sama lain setiap harinya," lanjutnya.

Marsha juga mengajak Vino untuk menyambut tahun-tahun mendatang dengan penuh kebahagiaan. Ia pun menutup pesannya dengan ungkapan cinta yang menegaskan betapa berharganya Vino dalam perjalanan hidupnya.