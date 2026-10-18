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Abdul Rahman
Senin, 19 Oktober 2026 | 06.35 WIB

Sempat Kesulitan Bernapas. Andrew Andika Ceritakan Kondisi Buah Hatinya

Kronologi penangkapan Andrew Andika versi Tengku Dewi (instagram/@andrewandika). - Image

Kronologi penangkapan Andrew Andika versi Tengku Dewi (instagram/@andrewandika).

JawaPos.com - Violentina Kaif, istri dari aktor Andrew Andika, melahirkan anak berjenis kelamin perempuan melalui proses persalinan caesar pada Jumat (17/10). Namun, kebahagiaan tersebut sempat diwarnai kekhawatiran setelah sang bayi sempat mengalami kesulitan bernapas sesaat setelah terlahir ke dunia.

Si buah hati yang diberi nama Albecca Nazeera Fischer itu sempat membutuhkan bantuan oksigen selama sekitar dua hingga tiga jam. Beruntung, kondisi sang bayi berangsur membaik dan kini sudah bisa bernapas secara normal tanpa bantuan alat medis.

Andrew mengungkapkan kabar kelahiran tersebut saat ditemui di bilangan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Ia pun bersyukur proses persalinan telah dilalui dan kondisi istri maupun anaknya terus membaik.

"Tanggal 17 Oktober jam 09.00 pagi anak saya dan istri sudah lahir. Alhamdulillah, anaknya perempuan," kata Andrew Andika.

Ia menjelaskan, putrinya lahir dengan berat badan 2,9 kilogram. Setelah menjalani operasi caesar, Violentina dan sang bayi masih menjalani masa pemulihan.

"Sehat, beratnya 2,9 kg. Sekarang dua-duanya lagi pemulihan," lanjutnya.

Anak Andrew Andika Sempat Kesulitan Bernapas

Di balik kabar kelahiran yang membahagiakan, Andrew mengaku sempat menghadapi situasi yang membuatnya khawatir. Sesaat setelah lahir, Albecca mengalami kesulitan untuk bernapas secara mandiri sehingga membutuhkan penanganan dari tim medis.

"Waktu lahir sempat apa namanya, susah untuk bernapas, jadi akhirnya sempat dikasih oksigen tambahan, oksigen bantuan," tutur Andrew.

Bantuan oksigen tersebut diberikan selama kurang lebih dua hingga tiga jam. Penanganan itu dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan oksigen bayi sembari tim medis memantau kondisinya.

Editor: Abdul Rahman
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