Andrew Andika-Violentina Kaif Umumkan Kehamilan, Bongkar Jenis Kelamin Si Buah Hati

Andrew Andika dan Violentina Kaif umumkan kehamilan. (Instagram: andrewandika)
JawaPos.com - Pasangan Andrew Andika dan Violentina Kaif kini sedang merasakan kebahagiaan mendalam atas anugerah besar dari Tuhan berupa kehadiran buah hati yang saat ini masih berada di dalam kandungan.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Andrew Andika mengumumkan bahwa Violentina Kaif kini sedang hamil. Dia pun mengunggah sejumlah foto dan video saat melakukan pemeriksaan kehamilan ke dokter sebuah rumah sakit.
Andrew Andika dan Violentina Kaif diperlihatkan pergerakan bayi yang ada di dalam kandungan oleh dokter yang menangani. Hal itu membuat pasangan yang menikah pada pertengahan tahun 2025 tersebut sangat senang.
Pada salah satu video, terlihat dokter memberikan sebuah surat keterangan yang masih ditutup rapat di dalam amplop terkait jenis kelamin calon buah mereka. Sebelum dibuka, Andrew Andika mengaku pasrah apa saja jenis kelaminnya yang penting sehat.
Sementara Violentina Kaif mengatakan, buah hatinya yang ada di dalam kandungan diyakininya bakal berjenis kelamin laki-laki.
Setelah dibuka, ternyata jenis kelaminnya adalah perempuan. Hal itu membuat Andrew Andika sangat senang dan langsung memeluk sang istri.
"Berarti tidak boleh nakal karena perempuan ya dok," ucap Violentina Kaif.
Berdasarkan sejumlah foto dan video yang dibagikan Andrew Andika, terlihat perut Violentina Kaif sudah cukup besar. Kelahiran anak pertama mereka diperkirakan akan lahir pada tahun ini.
"Masya Allah allahumbarik, alhamdulillah...Insya Allah ketemu papa 4 bulan lagi ya. Bismillah sehat sehat kamu sama mami. Baby on the go...," tulis Andrew Andika.
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