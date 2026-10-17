BTS Menjadi Grup Pertama di Dunia yang Meraih 10 Miliar Streaming Spotify dalam 1 Tahun

JawaPos.com – BTS mencetak sejarah sebagai grup musik pertama di dunia yang meraih lebih dari 10 miliar pemutaran atau streaming di Spotify dalam satu tahun, menurut pernyataan label mereka, BigHit Music.

Dilansir dari laman The Korea Times pada Jum'at (16/10), Pencapaian tersebut menjadi tonggak baru dalam industri musik global karena sebelumnya angka serupa telah diraih sejumlah artis solo, seperti Taylor Swift, Ariana Grande, dan Bad Bunny, tetapi belum pernah dicapai oleh sebuah grup.

Jumlah streaming lagu-lagu BTS meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,5 miliar pemutaran, didorong oleh kesuksesan album studio kelima mereka, ARIRANG, yang dirilis pada Maret.

Album ARIRANG telah mengumpulkan lebih dari 5 miliar streaming di Spotify sejak peluncurannya dan menjadi album dengan jumlah pemutaran tertinggi di platform tersebut di antara album yang dirilis pada tahun ini.

Album tersebut menarik perhatian besar karena menjadi proyek grup lengkap pertama BTS dalam hampir empat tahun, setelah seluruh anggotanya menyelesaikan kewajiban wajib militer dan kembali beraktivitas bersama.

Salah satu pencapaian awalnya terlihat pada 20 Maret, ketika album tersebut mencatat lebih dari 110 juta streaming pada hari perilisannya.

Kesuksesan ARIRANG juga terlihat di pasar musik Amerika Serikat setelah album tersebut memuncaki tangga album Billboard 200 selama tiga minggu berturut-turut.

Pencapaian itu menjadikannya album grup pertama yang mempertahankan posisi puncak tangga lagu tersebut selama tiga pekan beruntun sejak Babel milik Mumford & Sons pada 2012.