Kafe Ayah Jimin BTS Bersiap Tutup pada 2027, Alasan di Balik Keputusan Belum Diungkap

JawaPos.com - Kabar mengejutkan dari ZM-ILLENNIAL, kafe di Busan yang dikelola oleh ayah Jimin BTS.

Setelah beroperasi selama sekitar tujuh tahun, tempat yang dikenal sebagai salah satu destinasi favorit penggemar BTS tersebut mengumumkan rencana untuk mengakhiri kegiatan bisnisnya dalam waktu satu tahun.

Pengumuman itu disampaikan melalui akun Instagram resmi kafe pada 2 November 2026 dengan pesan bertajuk “D-365”.

Menurut laporan Zapzee, pihak kafe menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pengunjung yang telah memberikan dukungan selama bertahun-tahun.

Mereka juga berharap 365 hari tersisa bukan sekadar hitung mundur menuju penutupan, melainkan kesempatan untuk menciptakan lebih banyak kenangan bersama pelanggan dan penggemar yang datang dari berbagai daerah.

Kafe tersebut awalnya dibuka pada 2019 dengan nama MAGNATE. Lokasinya kemudian menjadi tujuan populer bagi ARMY yang berkunjung ke Busan, kota asal Jimin.

Di dalamnya terdapat berbagai memorabilia BTS, karya seni yang berkaitan dengan Jimin, serta hadiah dari para penggemar. Pada Agustus 2024, tempat tersebut berganti nama menjadi ZM-ILLENNIAL.

Pengumuman penutupan ini turut menghidupkan kembali pembahasan mengenai sejumlah persoalan bisnis yang pernah dikaitkan dengan kafe tersebut.

Seorang kreator konten luar negeri sebelumnya mengklaim adanya tekanan akibat perselisihan dengan pemilik bangunan dan persoalan yang melibatkan tempat usaha di sekitar kafe. Isu lain juga pernah muncul terkait penggunaan nama dagang MAGNATE dan hak mereknya.