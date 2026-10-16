Kata Sunan Kalijaga Soal Penyekapan Aron Ashab Selama 6 Bulan

Sunan Kalijaga bersama Aron Ashab. (Instagram: aronashab)
JawaPos.com - Aron Ashab membuat publik tersentak dengan ceritanya yang mengaku mengalami penculikan, penyekapan, hingga dugaan penyiksaan fisik selama sekitar enam bulan.
Pengakuan tersebut mencuat setelah konten kreator sekaligus aktor itu kembali muncul di Instagram pada 14 Oktober 2026 setelah lama tidak aktif di media sosial.
Kuasa hukum Aron, Sunan Kalijaga, mengatakan kliennya dibawa secara paksa ke sebuah tempat dan tidak diperbolehkan untuk pergi. Namun hingga kini, Sunan mengaku belum mengetahui secara pasti lokasi tersebut.
Menurut Sunan, hal paling mendasar yang perlu diungkap adalah alasan Aron dibawa dan ditempatkan di lokasi tersebut selama berbulan-bulan. Ia mempertanyakan apa dasar hukum atas tindakan itu karena diduga tidak didasari oleh proses hukum yang jelas.
“Ketika kita dirampas kemerdekaannya tanpa mengetahui apa salah kita, tanpa adanya putusan hukum yang inkracht, kan kita bingung,” ujar Sunan Kalijaga saat ditemui di bilangan Kembangan, Jakarta Barat.
Membawa seseorang secara paksa dan kemudian menempatkannya di suatu lokasi dengan membatasi kebebasannya, perlu ditelusuri lebih lanjut. “Ini bisa dikategorikan memang penculikan,” ujarnya.
Selain dugaan penyekapan, Sunan Kalijaga juga mengungkap cerita Aron terkait perlakuan yang diterimanya selama berada di tempat itu. Ia menyebut kliennya mengalami tindakan yang tidak semestinya, termasuk dugaan kekerasan fisik.
Sunan mengaku telah mengingatkan Aron agar menyampaikan pengalaman yang benar-benar dialaminya dan tidak menambahkan hal yang tidak sesuai dengan fakta.
“Saya bilang, silakan kamu cerita, tapi jangan yang tidak sesuai dengan fakta. Bicara apa yang kamu alami sesungguhnya, seperti apa, dan kamu bisa pertanggungjawabkan,” tutur Sunan.
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Jawa Pos
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