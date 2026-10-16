Mental Ruben Onsu Terganggu dengan Unggahan Sarwendah Soal Rekaman Video Call

JawaPos.com - Persoalan unggahan Sarwendah yang berkaitan dengan rekaman video call dengan seorang pria disebut memberikan tekanan mental kepada presenter Ruben Onsu.

Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, Ruben digambarkan berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja di tengah sorotan publik luas buntut atas tindakan sang mantan.

Minola menilai, situasi yang berkembang telah memberikan tekanan tersendiri bagi kliennya dan membuat kondisi sang presenter jadi terganggu.

“Kondisinya (Ruben) tentu tidak baik-baik saja. Siapa yang tidak mendapat tekanan ketika di-framing sedemikian rupa,” ujar Minola Sebayang.

Pernyataan tersebut menunjukkan keberatan pihak Ruben terhadap narasi yang berkembang di hadapan publik berkat unggahan rekaman video call di media sosial.

Minola Sebayang Soroti Dugaan Upaya Pembentukan Opini Minola juga menyinggung tahapan yang menurut pihaknya menjadi bagian dari upaya pembentukan opini negatif terhadap Ruben. Ia pun menyinggung pernyataan Sarwendah sebelumnya yang menggunakan kata “cong”.

“Cong itu proses awal framing, dan yang kemarin itu endingnya kalau menurut pendapat kami,” kata Minola.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa pihak Ruben memandang persoalan tersebut sebagai sebuah rangkaian, bukan sekadar satu unggahan yang berdiri sendiri. Namun, penilaian mengenai adanya pembentukan opini tersebut merupakan pandangan dari pihak kuasa hukum Ruben.