Nanda Persada Miris Konflik Sarwendah-Ruben Onsu Melebar

JawaPos.com - Konflik antara Ruben Onsu dan Sarwendah kembali menjadi sorotan publik luas setelah persoalan yang melibatkan keduanya semakin melebar.

Konflik antara mantan pasangan suami istri ini kembali memanas dalam beberapa hari belakangan setelah Sarwendah mengunggah video yang memperlihatkan Ruben Onsu melakukan video call dengan seorang pria.

Manajer artis Nanda Persada menyatakan, polemik tersebut kini semakin melebar dan tidak lagi sekadar berkaitan dengan persoalan anak, tetapi sudah mengarah pada konflik pribadi yang berpotensi saling menjatuhkan.

Nanda mengaku bingung sekaligus miris. Menurut dia, persoalan yang semestinya diselesaikan dengan mempertimbangkan kepentingan anak justru berkembang dan menjadi konsumsi publik.

"Saya melihat soal Sarwendah dan Ruben ini sudah melebar ke mana-mana ya, bukan soal hak asuh anak lagi, tapi sudah seperti perang antarpribadi saling menjatuhkan. Yang saya bingung itu tujuannya buat apa," ujar Nanda Persada.

Sorotan Nanda terutama tertuju pada unggahan Sarwendah yang memperlihatkan video call Ruben Onsu dengan seorang pria. Dalam video tersebut, wajah Ruben disebut terlihat jelas, sementara wajah lawan bicaranya disamarkan.

Nanda mempertanyakan alasan di balik perbedaan perlakuan terhadap kedua orang yang muncul dalam rekaman tersebut. Ia juga mempertanyakan pihak yang memberikan izin atas publikasi video itu.

"Dengan Sarwendah memposting di media sosialnya tentang video call Ruben dengan orang lain. Di situ ada unsur pelanggaran pidana, di mana muka Ruben sangat jelas. Muka lawan bicaranya itu diblur," kata Nanda.