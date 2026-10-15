Terungkap! Ini Asal-usul Sarwendah Mendapatkan Rekaman Video Call Ruben Onsu

Artis Sarwendah. (Instagram: sarwendah29)
JawaPos.com - Asal-usul rekaman video call Ruben Onsu dengan seorang pria yang kemudian menghebohkan publik usai diunggah oleh Sarwendah di akun media sosialnya akhirnya terungkap.
Rekaman tersebut ternyata berasal dari seorang pria bernama Artos, yang kini turut menjadi sorotan publik setelah dia menjelaskan alasan memberikan video itu kepada Sarwendah.
Artos membantah tudingan dirinya menerima bayaran atau suap untuk menyerahkan rekaman video tersebut. Ia mengaku, keputusan memberikan video itu bukan didasari imbalan finansial, melainkan karena menilai rekaman tersebut bakal bermanfaat untuk Sarwendah.
Pernyataan Artos tersebut terlihat melalui unggahan akun Instagram @ceritaterbaru. Dalam keterangannya, ia mengaku keberatan atas tudingan yang menyebut dirinya sengaja dibayar untuk menjatuhkan nama Ruben Onsu.
“Banyak isu beredar, kita difitnah bahwa kita dibayar, disuap, untuk menjatuhkan RO,” ujar Artos.
Ia mengaku bahwa dirinya tidak pernah menerima uang atau suap terkait pemberian rekaman tersebut. Ia pun mempersilakan Sarwendah menggunakan rekaman itu apabila dianggap memiliki kegunaan untuk menghadapi persoalan yang sedang dihadapinya.
“Aku bilang nggak masalah selagi tujuannya untuk mematahkan fitnah, kita kasih. Itu kenapa kita izinkan,” aku Artos.
Terungkapnya sosok yang memberikan rekaman video call Ruben Onsu kepada Sarwendah memunculkan beragam reaksi netizen di media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan aspek privasi dan adanya konsekuensi hukum atas peredaran video tersebut.
Ada pula warganet lainnya menduga, tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menjatuhkan nama baik Ruben Onsu di mata publik.
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