Sinopsis Seri Drama Korea A Bona Fide Killer (2026): Setelah Cuti Melahirkan Selama Tiga Tahun

JawaPos.com - Kehidupan setelah menikah dan melahirkan akan mengubah rutinitas seorang perempuan yang telah bekerja. Ia tidak hanya mengalami perubahan dalam fisiknya, tapi juga mentalnya, karena ia harus menyiapkan tenaga lebih untuk memenuhi kebutuhannya, anaknya dan pasangannya.

Untungnya banyak perusahaan baik memberikan hak cuti hamil dan melahirkan untuk staf serta karyawannya. Berkat itu, banyak perempuan dapat menghabiskan waktu untuk memulihkan diri dan menikmati waktu berharga dengan bayinya tanpa tekanan.

Beberapa perusahaan memberikan cuti singkat, sekitar satu tahun hingga beberapa bulan. Namun ada perusahaan yang sangat baik, dimana dapat memberikan cuti hingga bertahun-tahun. Terutama bagi karyawan berharga perusahaan tersebut.

Yoo Bona (Kong Hyojin) telah bekerja untuk perusahaan ini sebagai sales selama bertahun-tahun, dan sebelumnya bahkan dilatih oleh pemilik perusahaan sejak ia kecil.

Ia dan timnya telah dipilih secara seksama, sehingga hanya orang-orang terpilih saja yang bisa bekerja dengannya. Bahkan pelanggan-pelanggannya juga dipercayakan oleh CEO langsung kepada tim sales ini.

Para pelanggan yang dipercayakan oleh CEO ini adalah orang-orang unik pula, sehingga membutuhkan perhatian khusus. Maka Bona dan timnya juga membawa perlengkapan serta merencanakan pertemuannya dengan baik.

Bona baru-baru ini kembali dari cuti hamil-melahirkannya, ia diberikan waktu cuti selama tiga tahun. Pada hari pertama ia bekerja, ia harus menangani pelanggan baru.

Rekannya, Kim Bongpal (Sung Dongil) menyarankan agar rekan kerja lainnya menangani pelanggan ini, karena Bona baru saja kembali dari cuti. Tapi Bona bersikeras untuk menemui pelanggan tersebut siang itu juga.

Maka seluruh anggota tim sales segera menyiapkan tempat dan waktu yang cocok untuk Bona menemui pelanggan ini.