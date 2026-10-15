Cha Jun Hwan Atlet Seluncur Indah Korsel Bersiap Memulai Babak Baru Sebagai Aktor

JawaPos.com - Cha Jun Hwan, atlet seluncur indah asal Korea Selatan dikabarkan mundur dari kompetisi seluncur, seiring persiapannya untuk memulai babak baru dalam karirnya.

Cha Jun Hwan mengumumkan hal tersebut melalui media sosial pada tanggal 12 Oktober 2026.

“Setelah melalui pertimbangan yang matang, aku memutuskan untuk tidak melanjutkan kegiatan tim nasional maupun berpartisipasi dalam berbagai kompetisi musim ini,” ungkap Cha Jun Hwan dikutip dari Allkpop.

“Setelah menyelesaikan (pertandingan) musim lalu, aku menghabiskan banyak waktu untuk berpikir dan merenung."

“Aku akan berupaya sebaik mungkin dalam memanfaatkan kesempatan, serta menjalankan tanggung jawab yang ada di depanku, sembari mempertimbangkan dengan seksama bagaimana aku ingin melangkah ke depannya,” lanjutnya.

Cha Jun Hwan telah diundang untuk berkompetisi dalam dua ajang dalam seri Grand Prix International Skating Union (ISU) musim 2026–2027, yakni ajang ketiga, Cup of China, dan ajang keenam, NHK Trophy.

Ia mengakhiri pernyataannya dengan menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah metropolitan Seoul, dan para pejabat balai kota Seoul yang telah mendukungnya sepanjang karier seluncurnya.

“Aku mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak di pemerintah metropolitan Seoul dan balai kota Seoul, yang telah mempercayai serta mendukung saya selama ini,” ujarnya.

“Aku berterima kasih kepada semuanya dan berharap, dapat menjumpai Anda kembali dengan versi diriku yang lebih baik.”

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Cha Jun Hwan juga telah mengakhiri kontraknya dengan pemerintah kota Seoul, sehingga kecil kemungkinan baginya untuk berpartisipasi dalam kedua ajang Grand Prix tersebut musim ini.

Pada bulan April, Cha Jun Hwan menandatangani kontrak dengan Fantagio, lalu tampil dalam ‘Solo Leveling on Ice’, sebuah pertunjukan es bergaya musikal yang terinspirasi dari novel web dan webtoon populer.

Bulan lalu, ia juga muncul dalam video musik untuk lagu 'Sparkle' karya Roy Kim, yang menandakan keterlibatannya yang kian berkembang di industri hiburan.

Melalui penampilannya mendatang dalam sitkom original TVING, ‘Palace Land,’ Cha Jun Hwan bersiap untuk mengembangkan karirnya ke dunia akting.

Ia akan memerankan karakter Sung Dae Han, seorang pegawai baru di taman hiburan yang harus menghadapi berbagai tantangan dalam pekerjaan pertamanya.