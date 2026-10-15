Atlet Seluncur Es Ini Banting Setir ke Dunia Hiburan, Siap Jadi Aktor

Atlet seluncur es asal Korea Selatan, Cha Jun Hwan, banting setir ke dunia hiburan. (Allkpop)
JawaPos.com - Atlet seluncur es asal Korea Selatan, Cha Jun Hwan, memutuskan untuk tidak melanjutkan aktivitasnya bersama tim nasional dan absen dari kompetisi musim 2026–2027. Keputusan ini menjadi babak baru dalam perjalanan kariernya, seiring langkahnya memperluas kiprah di industri hiburan Korea Selatan.
Cha Jun Hwan mengumumkan keputusan tersebut melalui media sosial pada 12 Oktober. Ia mengaku telah mempertimbangkan banyak hal sebelum memilih untuk mengambil jeda dari kompetisi seluncur es.
“Setelah banyak pertimbangan, saya telah memutuskan untuk tidak melanjutkan aktivitas tim nasional saya atau berkompetisi dalam kompetisi musim ini,” ungkap Cha Jun Hwan dalam pernyataannya, dilansir dari Allkpop.
Keputusan tersebut sekaligus membuat partisipasinya dalam ajang internasional musim ini menjadi tidak berlanjut. Sebelumnya, ia dijadwalkan tampil dalam dua seri Grand Prix Federasi Seluncur Es Internasional (ISU) musim 2026–2027, yakni Piala China dan Trofi NHK.
Selain itu, Cha Jun Hwan juga telah mengakhiri kontraknya dengan Balai Kota Seoul. Perkembangan ini semakin memperkuat sinyal bahwa ia tengah mempersiapkan perubahan arah karier, meski belum menyatakan pensiun secara permanen dari dunia seluncur es.
Cha Jun Hwan mengungkapkan bahwa dirinya menghabiskan banyak waktu untuk merenungkan masa depan setelah menyelesaikan musim kompetisi sebelumnya.
Ia ingin memanfaatkan peluang yang tersedia sekaligus mempertimbangkan tanggung jawab yang akan dihadapi dalam perjalanan berikutnya.
“Setelah menyelesaikan musim lalu, saya menghabiskan banyak waktu untuk berpikir dan merenung,” kata Cha Jun Hwan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Metropolitan Seoul dan seluruh pihak di Balai Kota Seoul yang telah mendukung perjalanan kariernya selama ini.
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