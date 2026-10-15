Yuju GFRIEND Ungkap Kerinduan kepada Member Lewat Album Terbaru file. 07

Yuju (x @yuju_atarea)

JawaPos.com - Yuju menyapa penggemar melalui mini album keempatnya yang berjudul file. 07. Album ini mengangkat tema perasaan yang belum terselesaikan, mulai dari hubungan yang menggantung hingga emosi yang tetap membekas meskipun waktu terus berjalan.

Melalui karya terbarunya, Yuju ingin menghadirkan musik yang meninggalkan kesan mendalam bagi para pendengar.

Menurut laporan allkpop, Yuju merilis file. 07 melalui berbagai platform musik digital. Album tersebut memuat enam lagu dengan beragam genre, termasuk lagu utama serta sejumlah judul seperti “Love Gamer”, “SOS”, dan “Rock Bottom”.

Menariknya, Yuju turut berpartisipasi dalam penulisan lirik dan komposisi seluruh lagu, memperlihatkan keterlibatannya secara langsung dalam membangun konsep musikal album ini.

Judul file. 07 memiliki makna tersendiri bagi Yuju. Ia menjelaskan bahwa untuk pertama kalinya, lagu-lagu dalam albumnya disebut sebagai berkas atau file, bukan sekadar trek.

Setiap lagu dikerjakan layaknya berkas kasus yang belum terpecahkan, dengan harapan musiknya terus teringat di benak pendengar seperti misteri yang belum menemukan jawaban.

Konsep tersebut sejalan dengan tema utama album yang mengeksplorasi perasaan dan hubungan tanpa akhir yang benar-benar jelas.

Yuju juga mengungkapkan bahwa proses rekaman album kali ini menjadi pengalaman berbeda. Ia merekam seluruh lagu tanpa bantuan pengarah vokal, sehingga memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi sendiri cara terbaik dalam menyampaikan emosi setiap lagu.

Menurutnya, proses tersebut menjadi tantangan yang menyenangkan karena ia dapat mempelajari karakter vokalnya sekaligus menentukan ekspresi yang paling sesuai dengan pesan musiknya.

Salah satu perasaan yang masih membekas bagi Yuju ternyata berkaitan dengan para mantan rekan satu grupnya di GFRIEND.

Ia mengaku bahwa meskipun mereka telah menjalani perjalanan panjang bersama dan masih bisa tertawa hanya dengan saling bertatapan, kesibukan masing-masing membuat mereka tidak selalu memiliki kesempatan untuk bertemu.

Terkadang, kerinduan muncul tanpa bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bagi Yuju, hubungan tersebut merupakan ikatan istimewa yang belum dapat didefinisikan secara tuntas.

Melalui file. 07, Yuju berharap pendengar dapat merasakan kedalaman dunia musik yang sedang ia bangun dan menemukan makna personal dari setiap lagu.