Yuju Eks GFRIEND Akui Berat Badannya Turun Drastis hingga 45 Kg Jelang Persiapan Album

Yuju Eks GFRIEND ungkap masalah kesehatan selama persiapan album solois. (Naver)
JawaPos.com - Yuju mengejutkan publik setelah membagikan kisah tentang kondisi kesehatannya yang memburuk selama mempersiapkan album solo.
Pengakuan itu ia sampaikan saat tampil di program KBS Joy Ask Anything yang tayang pada 11 Mei 2026.
Mantan member GFRIEND tersebut mengaku dirinya menjadi sangat sensitif setiap kali sedang mengerjakan album baru.
Kondisi itu perlahan membuat pola makannya terganggu hingga berdampak serius pada kesehatannya.
Awalnya, Yuju mengira menurunkan berat badan akan membuat dirinya terlihat lebih bagus di kamera.
Namun tanpa disadari, kebiasaan tersebut justru berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Yuju mengatakan bahwa dirinya pernah sampai hampir pingsan saat sendirian di rumah karena terlalu sedikit makan. Bahkan ada masa ketika ia tidak mampu menelan lebih dari tiga sendok nasi.
"Saya sampai pada titik di mana saya akan pingsan saat sendirian di rumah atau tidak bisa menelan lebih dari tiga sendok nasi," terangnya mengutip dari Naver.
Karena khawatir dengan kondisinya, Yuju memutuskan menjalani pemeriksaan medis termasuk endoskopi. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada masalah pada sistem pencernaannya.
Dokter kemudian menyarankan agar Yuju mempertimbangkan perawatan psikiatri karena kondisi tersebut diduga dipicu oleh tekanan psikologis.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi