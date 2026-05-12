Yuju Eks GFRIEND Akui Berat Badannya Turun Drastis hingga 45 Kg Jelang Persiapan Album

JawaPos.com - Yuju mengejutkan publik setelah membagikan kisah tentang kondisi kesehatannya yang memburuk selama mempersiapkan album solo.

Pengakuan itu ia sampaikan saat tampil di program KBS Joy Ask Anything yang tayang pada 11 Mei 2026.

Mantan member GFRIEND tersebut mengaku dirinya menjadi sangat sensitif setiap kali sedang mengerjakan album baru.

Kondisi itu perlahan membuat pola makannya terganggu hingga berdampak serius pada kesehatannya.

Awalnya, Yuju mengira menurunkan berat badan akan membuat dirinya terlihat lebih bagus di kamera.

Namun tanpa disadari, kebiasaan tersebut justru berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Yuju mengatakan bahwa dirinya pernah sampai hampir pingsan saat sendirian di rumah karena terlalu sedikit makan. Bahkan ada masa ketika ia tidak mampu menelan lebih dari tiga sendok nasi.

"Saya sampai pada titik di mana saya akan pingsan saat sendirian di rumah atau tidak bisa menelan lebih dari tiga sendok nasi," terangnya mengutip dari Naver.

Karena khawatir dengan kondisinya, Yuju memutuskan menjalani pemeriksaan medis termasuk endoskopi. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada masalah pada sistem pencernaannya.