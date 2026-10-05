10 Tahun Berlalu, 'BOOMBAYAH' BLACKPINK Tembus 1,9 Miliar Views

Blackpink (X @theepopcore)
JawaPos.com – BLACKPINK membuktikan kekuatan mereka di YouTube. Video musik debut mereka, 'BOOMBAYAH', resmi melampaui 1,9 miliar views di YouTube.
Pencapaian ini bukan sekadar angka fantastis, tetapi juga menambah satu lagi catatan bersejarah dalam perjalanan karier grup yang beranggotakan Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa.
Menurut laporan Soompi, 'BOOMBAYAH' menjadi MV debut K-pop pertama yang berhasil mencapai 1,9 miliar views di YouTube.
Lagu yang menjadi bagian dari single debut 'SQUARE ONE' itu pertama kali dirilis pada 8 Agustus 2016, sehingga membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk mencapai tonggak tersebut.
Prestasi ini sekaligus memperlebar koleksi rekor BLACKPINK di YouTube. Sebelum 'BOOMBAYAH', grup ini telah membawa dua MV lainnya, yakni 'DDU-DU DDU-DU' dan 'Kill This Love', melewati angka 1,9 miliar views.
Dengan tambahan 'BOOMBAYAH', BLACKPINK menjadi artis K-pop pertama yang memiliki tiga MV dengan lebih dari 1,9 miliar views.
'BOOMBAYAH' sendiri merupakan salah satu lagu yang memperkenalkan warna BLACKPINK kepada publik dunia sejak debut pada 2016. Energi kuat, koreografi ikonik, serta karakter vokal dan rap keempat member membuat lagu itu tetap memiliki daya tarik meski telah satu dekade berlalu.
Pencapaian ini juga menunjukkan bagaimana karya lama BLACKPINK masih terus menemukan pendengarnya di berbagai belahan dunia.
Jumlah views yang terus bertambah menjadi gambaran kuatnya daya tahan musik mereka, sekaligus memperlihatkan besarnya basis penggemar yang tetap memberikan dukungan dari tahun ke tahun.
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Jawa Pos
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