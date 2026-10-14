Bagikan Kabar Bahagia, Komedian Park Se Mi Umumkan Pernikahan

JawaPos.com – Membagikan kabar bahagia, belakangan ini comedian asal Korea Park Se Mi telah merilis foto-foto pemotretan pernikahan.

Dikutip dari Soompi, Rabu (14/10), menjelang hari pernikahannya akhir pekan ini, kabar bahagia ini membuat penggemar antusias

Dalam momen itu, Park Se Mi mengumumkan kabar pernikahannya melalui media sosial dengan menulis, "Semuanya, aku akan menikah minggu ini!"

Bersama dengan pengumuman tersebut, ia membagikan beberapa foto pernikahan yang diambil bersama tunangannya.

momen-momen bahagia terlihat antara Park Se Mi dan tunangannya, dimana ia tampil dengan beragam gaya.

Beragam potret ia tampilkan, mulai dari gaun tube-top hitam hingga gaun pengantin putih yang anggun.

Pasangan ini menunjukkan kemesraan mereka melalui interaksi fisik yang alami, seperti saling merangkul dan bergandengan tangan.

Menarik perhatian, Park Se Mi terlihat berdiri di samping tunangannya sambil memegang buket bunga berwarna ungu.

Kemudian terlihat gagah, tunangannya, mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, menarik perhatian dengan ketampanannya.