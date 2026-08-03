Marvel Perluas Jagat Cerita melalui 4 Semesta Baru setelah Peristiwa Avengers: Doomsday

JawaPos.com – Marvel dipastikan memasuki era baru setelah berakhirnya Saga Multiverse melalui Avengers: Doomsday dan Avengers: Secret Wars.

Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada Marvel Cinematic Universe (MCU), tetapi juga meluas ke berbagai media hiburan lainnya.

Berikut 4 kemunculan semesta baru yang dipersiapkan Marvel sebagai bagian dari transformasi besar cerita, seperti dilansir dari laman Screen Rant pada Senin (3/8).

1. Transformasi Besar Marvel Cinematic Universe

Avengers: Doomsday dan Avengers: Secret Wars diproyeksikan menjadi titik awal perubahan besar dalam kontinuitas MCU. Kehadiran Fantastic Four, X-Men, dan berbagai karakter legendaris diperkirakan akan membentuk era baru setelah berakhirnya Saga Multiverse. Transformasi ini disebut sebagai perubahan terbesar Marvel sejak berakhirnya Avengers: Endgame.

2. Era Baru Marvel di Animasi, Gim, dan Komik

Marvel juga memperluas semesta kreatifnya melalui animasi, gim, dan komik. Kesuksesan X-Men ’97, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Marvel Rivals, serta pengembangan Ultimate Universe dan Midnight Universe menunjukkan arah baru yang lebih luas. Langkah tersebut mempertegas strategi Marvel dalam menghadirkan berbagai kontinuitas di luar MCU.

3. Semesta WEBTOON Marvel

Marvel dan WEBTOON resmi membangun semesta baru melalui tiga serial manhwa, yaitu Tony’s Girl, That Time Deadpool Fell into Webtoon and Found the Longest Title of All Time, dan X-Men Korea. Ketiga judul tersebut menghadirkan pendekatan baru dengan memadukan unsur romansa, fantasi, isekai, dan kisah para mutan dalam latar berbeda. Kolaborasi ini menjadi langkah Marvel untuk memperluas jangkauan pembaca, khususnya di pasar Asia dan komunitas komik digital global.