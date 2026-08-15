Spider-Man Tobey Maguire Dikabarkan Akan Mengenakan Kostum Baru dalam 'Avengers: Doomsday'

JawaPos.com – Spider-Man yang diperankan Tobey Maguire dikabarkan akan mendapatkan kostum baru untuk film Avengers: Doomsday atau Avengers: Secret Wars.

Dilansir dari laman Geek Tyrant pada Jum’at (14/8), Menurut laporan sumber internal Daniel Richtman, Marvel Studios disebut sedang mengembangkan kostum khusus untuk Maguire yang tetap mempertahankan ciri khas kostum Spider-Man dalam trilogi karya Sam Raimi.

Kostum tersebut dikabarkan bukan Iron Spider, melainkan versi yang diperbarui dari kostum klasik yang dikenakan Maguire.

Maguire disebut telah merekam adegan Avengers: Doomsday menggunakan teknologi motion capture karena kostum barunya belum selesai ketika proses pengambilan gambar berlangsung.

Kostum tersebut diperkirakan akan digunakan dalam pengambilan gambar ulang Avengers: Doomsday atau dalam Avengers: Secret Wars.

Jika benar, desain baru itu kemungkinan tetap mempertahankan warna dan pola jaring laba-laba yang menjadi ciri khas Spider-Man versi Maguire dengan sejumlah penyesuaian modern.

Maguire sebelumnya kembali memerankan Peter Parker dalam Spider-Man: No Way Home bersama Tom Holland dan Andrew Garfield dalam kisah lintas semesta.

Namun, Marvel Studios hingga kini belum secara resmi mengonfirmasi keterlibatan Maguire dalam Avengers: Doomsday, sehingga kabar mengenai peran dan kostum barunya masih sebatas rumor.