Spider-Man Tobey Maguire Dikabarkan Akan Mengenakan Kostum Baru dalam 'Avengers: Doomsday'

Spider-Man Tobey Maguire dikabarkan akan mengenakan kostum baru dalam film Avengers: Doomsday (Geek Tyrant)
JawaPos.com – Spider-Man yang diperankan Tobey Maguire dikabarkan akan mendapatkan kostum baru untuk film Avengers: Doomsday atau Avengers: Secret Wars.
Dilansir dari laman Geek Tyrant pada Jum’at (14/8), Menurut laporan sumber internal Daniel Richtman, Marvel Studios disebut sedang mengembangkan kostum khusus untuk Maguire yang tetap mempertahankan ciri khas kostum Spider-Man dalam trilogi karya Sam Raimi.
Kostum tersebut dikabarkan bukan Iron Spider, melainkan versi yang diperbarui dari kostum klasik yang dikenakan Maguire.
Maguire disebut telah merekam adegan Avengers: Doomsday menggunakan teknologi motion capture karena kostum barunya belum selesai ketika proses pengambilan gambar berlangsung.
Kostum tersebut diperkirakan akan digunakan dalam pengambilan gambar ulang Avengers: Doomsday atau dalam Avengers: Secret Wars.
Jika benar, desain baru itu kemungkinan tetap mempertahankan warna dan pola jaring laba-laba yang menjadi ciri khas Spider-Man versi Maguire dengan sejumlah penyesuaian modern.
Maguire sebelumnya kembali memerankan Peter Parker dalam Spider-Man: No Way Home bersama Tom Holland dan Andrew Garfield dalam kisah lintas semesta.
Namun, Marvel Studios hingga kini belum secara resmi mengonfirmasi keterlibatan Maguire dalam Avengers: Doomsday, sehingga kabar mengenai peran dan kostum barunya masih sebatas rumor.
Avengers: Doomsday dijadwalkan tayang di bioskop pada 18 Desember 2026, sedangkan Avengers: Secret Wars dijadwalkan menyusul pada 17 Desember 2027.
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