Martha Tilaar, Pendiri Kosmetik Martha Tilaar Meninggal, Ini Warisan Besarnya

Martha Tilaar tutup usia. (istimewa)
JawaPos.com - Martha Tilaar, pendiri merek kosmetik Martha Tilaar meninggal dunia pada hari ini, Rabu, 14 Oktober 2026, dalam usia 89 tahun.
Kepergiannya menjadi kabar duka bagi industri kecantikan di Tanah Air mengingat kiprahnya dalam mengembangkan bisnis kosmetik sekaligus memperkenalkan perawatan kecantikan yang berakar pada tradisi Indonesia.
Informasi meninggalnya Martha disampaikan oleh keluarga besar Tiara Kusuma, Persatuan Ahli Kecantikan dan Pengusaha Salon Indonesia.
Dalam pernyataan belasungkawa tersebut, Martha disebut sebagai Dewan Kehormatan organisasi yang menaungi para ahli kecantikan dan pengusaha salon itu.
Berdasarkan pengumuman duka yang disampaikan, Martha lahir pada 4 September 1937 dan mengembuskan napas terakhir pada 14 Oktober 2026.
Jenazahnya disemayamkan di rumah duka yang terletak di Jalan Patra Kuningan Utara Blok L7 No. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Tiara Kusuma menyampaikan penghormatan atas dedikasi Martha Tilaar yang dinilai telah memberikan inspirasi serta kontribusi bagi perkembangan dunia kecantikan di Tanah Air.
"Terima kasih atas segala inspirasi, dedikasi, dan kontribusi yang telah diberikan bagi dunia kecantikan Indonesia," ungkap Tiara Kusuma.
Nama Martha Tilaar dikenal luas melalui bisnis kecantikan yang mengusung perpaduan pengetahuan modern dengan kekayaan tradisi Indonesia. Merek Martha Tilaar berkembang menjadi salah satu nama yang lekat dengan industri kosmetik dan perawatan tubuh di Tanah Air.
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