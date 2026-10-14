Itang Yunasz Kenang Martha Tilaar sebagai Pencetak Ide Cemerlang

Martha Tilaar tutup usia. (istimewa)
JawaPos.com - Desainer Itang Yunasz mengenang sosok mendiang Martha Tilaar sebagai sosok yang sering mencetak ide cemerlang di bidang kecantikan dan kebugaran (wellness).
"Selamat jalan bu Martha Tilaar semoga namamu tetap meninggalkan warisan keindahan dan kebaikan untuk wanita Indonesia. Love you," kata Itang Yunasz, Rabu (14/10).
Itang menilai Martha merupakan sosok pekerja keras, pemikir jitu dan selalu bisa mendengarkan masukan dari pihak lain untuk mengembangkan produk dan citra Sari Ayu menjadi semakin dikenal luas oleh masyarakat.
Ia turut bercerita dulu sangat dipercaya oleh Martha saat awal membuat komestik Sari Ayu dan sangat mendukung para pekerja di bidang kecantikan untuk mengikuti lomba.
Dirinya bahkan dilibatkan dalam lomba tersebut untuk membuat kostum yang mengangkat mengenai keindahan bumi Indonesia. Menurut Itang, Martha bersikeras ingin memperkenalkan kekayaan bangsa kepada dunia.
"Kemenangan banyak diraih tapi yang sangat berkesan adalah tema 'Dewi Sri' yang dihelat di awal beliau memenangkan juara dengan Enny Soekamto sebagai modelnya dan busana dari saya," tambah dia.
Itang juga menyampaikan bahwa dirinya cukup terkejut dengan kabar duka. Menurutnya, tidak ada sama sekali kabar beredar yang menyatakan Martha sedang sakit.
"Tapi sebagai orang yang pernah dekat dengan beliau, saya hanya dapat mendoakan semoga perjalanan ke haribaan beliau dalam keadaan baik," ucap Itang.
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