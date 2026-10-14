Martha Tilaar Meninggal, Ini Perjalanan Hidup Sang Pelopor Kosmetik

JawaPos.com - Martha Tilaar, pendiri Martha Tilaar Group sekaligus salah satu pelopor industri kosmetik lokal Indonesia, meninggal dunia pada Rabu, 14 Oktober 2026, dalam usia 89 tahun.

Kepergiannya menandai berakhirnya perjalanan panjang seorang pengusaha perempuan yang berhasil mengembangkan bisnis kecantikan dengan memadukan ilmu modern, bahan alami, dan tradisi perawatan tubuh Nusantara.

Kabar duka tersebut juga disampaikan melalui akun Instagram resmi Sariayu Martha Tilaar.

"In loving memory, Dr. (H.C) Martha Tilaar. Segenap Keluarga Besar Martha Tilaar Group menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya pendiri dan panutan kami," tulisnya.

"Dedikasi, karya, dan semangat beliau dalam memajukan kecantikan serta warisan Nusantara akan terus hidup dan menginspirasi kita selamanya. Terima kasih atas segenap pengabdian dan teladan bagi Indonesia," imbuh akun Instagram sariayu_mt.

Pengusaha Martha Tilaar bukan sekadar identik dengan produk kosmetik yang dikenal masyarakat Indonesia. Ia juga merupakan sosok penting di balik perkembangan usaha kecantikan yang berawal dari sebuah salon sederhana di Jakarta hingga kemudian tumbuh menjadi kelompok bisnis yang mencakup kosmetik, perawatan tubuh, pendidikan kecantikan, salon, dan spa.

Perjalanan tersebut menjadikan Martha sebagai salah satu figur penting dalam perkembangan industri kecantikan nasional. Ia membuktikan bahwa kekayaan alam dan pengetahuan tradisional Indonesia dapat dikembangkan menjadi produk modern yang memiliki nilai ekonomi.

Profil dan Latar Belakang Martha Tilaar Martha Tilaar lahir dengan nama Martha Handana. Ia lahir di Gombong, Jawa Tengah, pada 4 September 1937. Ia kemudian dikenal luas sebagai pengusaha yang mendedikasikan sebagian besar perjalanan hidupnya untuk mengembangkan industri kecantikan di Indonesia.