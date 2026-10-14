WOODZ Umumkan Comeback 20 Oktober Lewat Single Baru Come Into My World!

WOODZ (x @soompi)
JawaPos.com - Kabar baru bagi penggemar WOODDZ. Belum lama ini, WOODZ dikabarkan tengah bersiap untuk menyapa penggemar melalui karya musik terbarunya.
Setelah mencuri perhatian lewat perjalanan karier musiknya, penyanyi bernama asli Cho Seung Youn ini mengumumkan comeback, lewat perilisan single digital baru yang bertajuk Come into my world!
Menurut laporan Soompi, WOODZ mengumumkan comeback pada 12 Oktober tengah malam waktu Korea Selatan.
Single digital terbarunya tersebut dijadwalkan rilis pada 20 Oktober 2026 melalui berbagai platform musik digital.
Pengumuman ini disertai dengan perilisan poster teaser yang memberikan gambaran awal mengenai karya terbarunya.
Poster tersebut menjadi pembuka rangkaian promosi menjelang perilisan Come into my world! sekaligus membangun rasa penasaran penggemar terhadap konsep yang akan dibawakan WOODZ.
Comeback ini menjadi kesempatan bagi WOODZ untuk kembali menunjukkan warna musikalitasnya melalui rilisan solo.
Dengan jadwal perilisan yang semakin dekat, penggemar kini menantikan detail berikutnya, termasuk kemungkinan hadirnya teaser tambahan yang akan mengungkap lebih banyak tentang single tersebut.
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Jawa Pos
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