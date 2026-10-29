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Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 29 Oktober 2026 | 14.13 WIB

Lee Seung Chul dan WOODZ Siap Tampilkan Duet “Our Story” Perdana di Knowing Bros

Lee seung Chul dan Woodz (allkpop) - Image

Lee seung Chul dan Woodz (allkpop)

JawaPos.com - Lee Seung Chul menghadirkan penampilan spesial bersama WOODZ dalam acara Knowing Bros.

Keduanya membawakan lagu duet “Our Story” untuk pertama kalinya di atas panggung televisi pada episode yang tayang 31 Oktober 2026.

Momen ini menjadi bagian dari perayaan 40 tahun perjalanan karier Lee Seung Chul di industri musik Korea Selatan.

Menurut laporan allkpop, Lee Seung Chul akan tampil dalam episode ke-549 Knowing Bros bertajuk “2026 Ahyung High Autumn Festival: Our Own Story”.

Selain berduet dengan WOODZ, ia akan membawakan sejumlah lagu hits bersama band pengiringnya. Ia juga mengadakan kompetisi di antara para anggota acara untuk mencari pasangan duet yang akan tampil bersamanya.

Lagu “Our Story” dirilis pada 30 September 2026 sebagai lagu pembuka proyek duet untuk memperingati empat dekade debut Lee Seung Chul.

WOODZ, yang dikenal dengan nama asli Cho Seung Youn, menulis sekaligus menggubah lagu tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada seniornya.

Lagu bernuansa rock balada bertempo sedang itu membawa pesan tentang harapan, penghiburan, serta hubungan emosional antara musisi dan pendengarnya.

Kolaborasi ini juga memiliki makna personal bagi WOODZ. Ia pernah mengungkapkan kedekatannya dengan musik Lee Seung Chul sejak kecil karena lagu-lagu sang penyanyi kerap didengarkan bersama ayahnya.

WOODZ bahkan menyebut Lee Seung Chul dengan panggilan akrab “abuji”, yang berarti ayah, sebagai ungkapan rasa hormat dan kedekatan emosional mereka.

Editor: Hanny Suwindari
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