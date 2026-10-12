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Meuthia Nabila
Selasa, 13 Oktober 2026 | 02.03 WIB

Yoo Seung Ho dan Im Se Ju Angkat Suara Perihal Rumor Berpacaran Selama Enam Tahun

Yoo Seung Ho dan Im Se Ju pernah pacaran enam tahun./333 Entertainment, Moving Pictures Company - Image

Yoo Seung Ho dan Im Se Ju pernah pacaran enam tahun./333 Entertainment, Moving Pictures Company

JawaPos.com - Aktor Yoo Seung Ho dan aktris Im Se Ju telah angkat suara, perihal rumor berpacaran mereka selama enam tahun.

Yoo Seung Ho dan Im Se Ju mengkonfirmasi bahwa mereka pernah berpacaran selama sekitar enam tahun, namun keduanya kini telah berpisah.

Pada tanggal 8 Oktober, sebuah media melaporkan bahwa Yoo Seung Ho dan Im Se Ju pertama kali bertemu, di lokasi syuting drama tvN 'Memorist' yang tayang pada Maret 2020 dan telah menjalin hubungan selama enam tahun. 

Laporan ini menandai rumor kencan pertama bagi Yoo Seung Ho, sejak ia memulai debutnya pada tahun 2000.

Tidak lama setelah kabar tersebut muncul, kedua belah pihak secara bersamaan mengkonfirmasi adanya hubungan serta perpisahan mereka. 

"Keduanya memang pernah menjalin hubungan, namun kini telah berpisah. Saat ini mereka berhubungan baik sebagai rekan kerja," ungkap 333 Entertainment selaku agensi Yoo Seung Ho. 

Agensi Im Se Ju, Moving Pictures Company juga membenarkan hal tersebut dengan pernyataan singkat. 

"Benar bahwa mereka berpacaran selama sekitar enam tahun, namun mereka telah berpisah."

Dikutip dari Allkpop, dalam drakor 'Memorist' Yoo Seung Ho memerankan tokoh utama Dong Baek, sedangkan Im Se Ju memerankan Lee Seul Bi.

Yoo Seung Ho memulai karier aktingnya sejak kecil dan dikenal luas berkat film tahun 2002, 'The Way Home', yang membuatnya dijuluki sebagai 'adik laki-laki nasional'. 

Editor: Hanny Suwindari
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