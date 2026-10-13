Yoo Seung Ho dan Im Se Ju Akui Pacaran 6 Tahun, Kini Resmi Berpisah

yoo seung ho dan im se ju (x @tang_kira)
JawaPos.com – Kabar mengejutkan dari Yoo Seung Ho dan aktris Im Se Ju. Keduanya mengonfirmasi pernah menjalin hubungan asmara selama sekitar enam tahun, tetapi hubungan tersebut kini telah berakhir.
Pengakuan ini menarik perhatian publik karena keduanya diketahui menjalani kisah cinta secara tertutup selama bertahun-tahun tanpa banyak diketahui penggemar.
Menurut laporan allkpop, kabar hubungan mereka pertama kali mencuat pada 8 Oktober setelah sebuah media Korea Selatan melaporkan bahwa keduanya telah berpacaran sejak bertemu dalam drama tvN Memorist yang tayang pada 2020.
Tak lama setelah pemberitaan tersebut beredar, pihak agensi kedua aktor mengonfirmasi bahwa mereka memang pernah menjalin hubungan, tetapi kini sudah berpisah.
Agensi Yoo Seung Ho, 333 Entertainment, menyatakan bahwa keduanya pernah menjadi pasangan kekasih, tetapi saat ini telah mengakhiri hubungan dan tetap menjaga hubungan baik sebagai rekan kerja.
Pernyataan serupa disampaikan oleh agensi Im Se Ju, Moving Pictures Company, yang membenarkan bahwa hubungan mereka berlangsung sekitar enam tahun sebelum akhirnya berakhir.
Yoo Seung Ho dan Im Se Ju pertama kali bertemu melalui drama Memorist, yang mengisahkan seorang detektif bernama Dong Baek dengan kemampuan membaca ingatan seseorang melalui sentuhan.
Dalam drama tersebut, Yoo Seung Ho memerankan Dong Baek, sementara Im Se Ju berperan sebagai Lee Seul Bi, petugas komunikasi di ruang kendali. Kedekatan yang terjalin setelah proyek tersebut dikabarkan berkembang menjadi hubungan asmara.
Yoo Seung Ho memulai kariernya sebagai aktor cilik dan semakin dikenal luas melalui film The Way Home. Seiring bertambahnya usia, ia berhasil membangun reputasi sebagai aktor dewasa lewat berbagai drama, termasuk Remember: War of the Son, I Miss You, dan Moonshine.
Sementara itu, Im Se Ju mengawali karier sebagai penyanyi dengan nama panggung Haeora pada 2011 sebelum beralih ke dunia akting dan tampil dalam sejumlah drama, seperti My Golden Life, My Only One, dan A Killer Paradox.
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