Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Rabu, 14 Oktober 2026 | 04.35 WIB

Yoo Seung Ho dan Im Se Ju Akui Pacaran 6 Tahun, Kini Resmi Berpisah

yoo seung ho dan im se ju (x @tang_kira) - Image

yoo seung ho dan im se ju (x @tang_kira)

JawaPos.com – Kabar mengejutkan dari Yoo Seung Ho dan aktris Im Se Ju. Keduanya mengonfirmasi pernah menjalin hubungan asmara selama sekitar enam tahun, tetapi hubungan tersebut kini telah berakhir.

Pengakuan ini menarik perhatian publik karena keduanya diketahui menjalani kisah cinta secara tertutup selama bertahun-tahun tanpa banyak diketahui penggemar.

Menurut laporan allkpop, kabar hubungan mereka pertama kali mencuat pada 8 Oktober setelah sebuah media Korea Selatan melaporkan bahwa keduanya telah berpacaran sejak bertemu dalam drama tvN Memorist yang tayang pada 2020.

Tak lama setelah pemberitaan tersebut beredar, pihak agensi kedua aktor mengonfirmasi bahwa mereka memang pernah menjalin hubungan, tetapi kini sudah berpisah. 

Agensi Yoo Seung Ho, 333 Entertainment, menyatakan bahwa keduanya pernah menjadi pasangan kekasih, tetapi saat ini telah mengakhiri hubungan dan tetap menjaga hubungan baik sebagai rekan kerja.

Pernyataan serupa disampaikan oleh agensi Im Se Ju, Moving Pictures Company, yang membenarkan bahwa hubungan mereka berlangsung sekitar enam tahun sebelum akhirnya berakhir.

Yoo Seung Ho dan Im Se Ju pertama kali bertemu melalui drama Memorist, yang mengisahkan seorang detektif bernama Dong Baek dengan kemampuan membaca ingatan seseorang melalui sentuhan.

Dalam drama tersebut, Yoo Seung Ho memerankan Dong Baek, sementara Im Se Ju berperan sebagai Lee Seul Bi, petugas komunikasi di ruang kendali. Kedekatan yang terjalin setelah proyek tersebut dikabarkan berkembang menjadi hubungan asmara.

Yoo Seung Ho memulai kariernya sebagai aktor cilik dan semakin dikenal luas melalui film The Way Home. Seiring bertambahnya usia, ia berhasil membangun reputasi sebagai aktor dewasa lewat berbagai drama, termasuk Remember: War of the Son, I Miss You, dan Moonshine.

Sementara itu, Im Se Ju mengawali karier sebagai penyanyi dengan nama panggung Haeora pada 2011 sebelum beralih ke dunia akting dan tampil dalam sejumlah drama, seperti My Golden Life, My Only One, dan A Killer Paradox.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Yoo Seung Ho dan Im Se Ju Angkat Suara Perihal Rumor Berpacaran Selama Enam Tahun - Image
Entertainment

Yoo Seung Ho dan Im Se Ju Angkat Suara Perihal Rumor Berpacaran Selama Enam Tahun

Selasa, 13 Oktober 2026 | 02.03 WIB

Yoo Seung Ho dan Lim Se Joo Pernah Jadi Pasangan, Agensi Ungkap Keduanya Kini Berpisah  - Image
Entertainment

Yoo Seung Ho dan Lim Se Joo Pernah Jadi Pasangan, Agensi Ungkap Keduanya Kini Berpisah 

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 18.34 WIB

Pemeran Drama Memorist, Yoo Seung Ho dan Lim Se Joo Putuskan Mengakhiri Hubungan 6 Tahun-nya - Image
Music & Movie

Pemeran Drama Memorist, Yoo Seung Ho dan Lim Se Joo Putuskan Mengakhiri Hubungan 6 Tahun-nya

Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.27 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

3

Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

6

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

7

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

8

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

9

Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha

10

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore