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Abdul Rahman
Senin, 12 Oktober 2026 | 23.37 WIB

DJ Una Benarkan Pernikahannya dengan Andi Agum Batal, Karena Orang Ketiga?

DJ Una dan Andi Agum Djollo sukses menjalani prosesi lamaran di tanggal cantik dan siap melangkah ke jenjang pernikahan. (Instagram:putriuna) - Image

DJ Una dan Andi Agum Djollo sukses menjalani prosesi lamaran di tanggal cantik dan siap melangkah ke jenjang pernikahan. (Instagram:putriuna)

JawaPos.com - Rencana pernikahan  Putri Una Astari Thamrin atau DJ Una dengan sang kekasih Andi Agum Djollo dipastikan batal. DJ Una mengungkapkan keputusan mengakhiri hubungan diambil atas kesepakatan bersama, setelah keduanya mempertimbangkan berbagai hal sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.

Kabar kandasnya hubungan DJ Una dan Andi Agum sebelumnya sempat menjadi perbincangan setelah foto-foto pertunangan mereka tidak lagi terlihat di akun media sosial sang DJ. Hilangnya dokumentasi tersebut memunculkan dugaan bahwa hubungan keduanya telah berakhir.

DJ Una akhirnya memberikan penjelasan saat ditemui di bilangan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (12/10). Ia menegaskan, batalnya pernikahan bukan keputusan sepihak, melainkan hasil kesepakatan antara dirinya dan Andi Agum.

"Keputusan bersama. Karena hubungan itu kan bakal seumur hidup ya," ujar DJ Una.

Perempuan berusia 38 tahun itu tidak menjelaskan secara rinci persoalan yang membuat mereka memilih mengakhiri hubungan sebelum sampai ke pelaminan. "Panjang lah pertimbangannya, apalagi aku sudah ada anak juga," katanya.

Namun yang pasti, berakhirnya hubungan DJ Una dan calon suami tidak membuat komunikasi di antara mereka jadi terputus.

"Kita nggak bersama bukan berarti kita tidak lagi menjalin silaturahmi," ungkapnya.

Sempat Bertunangan pada Juni 2026

Keputusan DJ Una dan Andi Agum mengakhiri hubungan cukup mengejutkan bagi publik karena keduanya sebelumnya telah menggelar acara pertunangan yang berlangsung  di bilangan Depok, Jawa Barat, pada 26 Juni 2026.

Prosesi tersebut menjadi penanda keseriusan hubungan mereka setelah berkenalan dan menjalin kedekatan selama beberapa bulan. Pertunangan itu sejatinya memunculkan harapan keduanya akan segera melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan.

Editor: Abdul Rahman
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