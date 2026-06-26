DJ Una Resmi Dilamar Kekasihnya di Tanggal Cantik 26.6.2026

JawaPos.com - Putri Una Thamrin atau akrab disapa DJ Una resmi dilamar kekasihnya, Andi Agum Djollo, tepat pada tanggal cantik hari ini, Jumat, 26.6.2026.

Kabar lamaran tersebut diketahui publik melalui sejumlah unggahan di akun media sosialnya. Prosesi lamaran DJ Una dan Andi dilaksanakan di The Manor yang terletak di bilangan Depok, Jawa Barat.

Dalam acara lamaran, DJ Una terlihat cantik mengenakan kebaya warna hijau dari Tyas Kebaya. Penampilannya terlihat semakin anggun dengan seledang yang dia kenakan.

Sementara Andi Agum Djollo terlihat mengenakan pakaian batik warna coklat. Pakaian batik tersebut senada dengan rok yang digunakan DJ Una di acara lamaran.

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DJ Una dan Andi Agum Djollo terlihat serasi. Tak hanya foto berdua yang dibagikan, DJ Una juga melakukan sesi foto bersama sejumlah sahabat yang hadir.

Lamaran DJ Una dan Andi Agum Djollo ini menandakan bahwa hubungan asmara mereka sudah sangat serius untuk melangkah ke jenjang selanjutnya yaitu pernikahan.

DJ Una sebelumnya menikah dengan Irsan Ramadhan pada 2017 silam. Pernikahan mereka berakhir di jalur perceraian pada 2020 karena adanya perbedaan prinsip yang tidak bisa disinergikan.