Perkenalan Kilat, Ini Alasan DJ Una Terima Lamaran Andi Agum Djollo

DJ Una dan Andi Agum Djollo sukses menjalani prosesi lamaran di tanggal cantik dan siap melangkah ke jenjang pernikahan. (Instagram:putriuna)
JawaPos.com - Putri Una Thamrin atau akrab disapa DJ Una dan Andi Agum Djollo menjalani prosesi lamaran yang digelar tepat pada tanggal cantik 26.6.2026.Acara lamaran digelar di salah satu tempat di bilangan Depok, Jawa Barat.
DJ Una mengakui perkenalannya dengan Andi Agum terbilang kilat hanya dalam hitungan bulan sebelum akhirnya menjalani prosesi lamaran pada hari ini. Mereka melakukan pendekatan awalnya melalui media sosial.
"Perkenalan kita singkat ya. (Intens) sekitar empat bulanan," aku DJ Una.
Perempuan berusia 38 tahun awalnya kurang menanggapi ajakan Andi Agum membangun hubungan spesial. Namun DJ Una melihat keseriusannya yang tak menyerah terus mencoba untuk menaklukkan hati sang DJ.
DJ Una mulai melihat Andi Agum serius setelah dia dipertemukan dengan orang tuanya.
"Ada satu hari, ya sudah kita ketemu gitu, malah ramai-ramai. Ternyata dia membawa orang tuanya untuk dikenalkan ke aku," paparnya.
Selain melihat keseriusan mendekatinya, DJ Una mau membangun hubungan spesial hingga terjadi acara lamaran pada hari ini karena dia memperhatikan betul bagaimana Andi Agum memperlakukan keluarganya, terutama ibunda.
Bagi DJ Una, perhatian kepada keluarga sangat penting karena itu menjadi indikator awal apakah dia termasuk sosok family man atau tidak.
"Dia tipe cowok yang sayang banget sama ibunya. Sama keluarga kayak kakak dan adiknya dia juga dekat," katanya.
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