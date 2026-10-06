Gaya Busana Jenifer Hubner hingga Baila di FIFA ASEAN Cup 2026 Ikut Jadi Sorotan

Jenifer Hubner (kiri) dan Baila Fauri (kanan). (Instagram Story @bailafauri)

JawaPos.com – Sejumlah figur publik hadir untuk memberi dukungan langsung pada Timnas Indonesia dalam Final FIFA ASEAN Cup 2026, Senin (5/10). Penampilan mereka langsung jadi buah bibir di media sosial.

Bukan hanya para pemain yang menyita sorotan, deretan selebriti, istri pemain, hingga sosok yang disebut-sebut dekat dengan pemain timnas ikut tampil dengan gaya busana yang tak kalah memikat.

Unggahan mereka di Instagram, baik lewat feed maupun story, pun ramai mendapat respons warganet. Kolom komentar dipenuhi pujian, dukungan untuk Garuda, hingga rasa penasaran soal detail busana yang dikenakan.

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Berikut beberapa gaya outfit para aktris ketika menonton FIFA ASEAN Cup 2026 dan mendukung negara indonesia

1. Jenifer Hubner, Kompak Berjersey Merah

Jenifer Hubner mengenakan jersey merah Timnas Indonesia dan rok mini denim. (Instagram @jeniferhubner)

Pertama ada Jenifer Hubner, istri bek Timnas Indonesia Justin Hubner. Lewat akun Instagram pribadinya pada Selasa (6/10), ia membagikan potret dirinya di tribun stadion dengan tampilan yang memikat. Jenifer memilih gaya sporty-feminin dengan jersey merah Timnas Indonesia bernomor 23 yang dibuat crop, serasi dengan jersey yang dikenakan sang suami. Jersey itu ia padukan dengan rok mini denim berwarna biru yang memberi kesan santai dan segar.

2. Baila Fauri, Tampil Seksi dengan Hot Pants dan Boots Cokelat

Selanjutnya ada Baila Fauri, sosok yang belakangan digosipkan dekat dengan pemain Timnas Indonesia. Lewat Instagram Story pada Senin (5/10), ia membagikan potret kebersamaan dengan sahabatnya, Jenifer Hubner. Keduanya kompak mengenakan jersey merah Timnas Indonesia, tetapi dengan gaya yang berbeda. Baila memilih jersey bernomor 18 dengan lengan digulung, sehingga tampak lebih casual dan santai.

Jennifer Hubner (kiri) dan Baila Fauri (kanan). (Instagram Story @bailafauri)

Jersey tersebut ia padukan dengan hot pants denim berwarna gelap yang memberi sentuhan edgy. Penampilannya makin menarik berkat boots cokelat berpotongan slouchy yang menjadi pusat perhatian dalam foto. Kacamata hitam berbingkai oval mungil melengkapi gayanya, ditambah rambut hitam panjang yang dibiarkan terurai. Pose keduanya yang ekspresif, foto yang di unggah menambah kesan playful, khas gaya anak muda yang datang untuk mendukung Garuda.

3. Tamara Tyasmara, Anggun Tampil Casual dan anggun dengan Jersey Merah dan Celana Putih

Tamara Tyasmara memadukan jersey merah Timnas Indonesia dengan celana putih longgar saat menyaksikan laga di stadion. (Instagram @tamaratyasmara

Aktris Tamara Tyasmara. Perempuan berusia 31 tahun itu membagikan potretnya di stadion lewat akun Instagram pribadinya pada Jumat (25/9). Dalam foto tersebut, Tamara tampil manis dengan jersey merah Timnas Indonesia yang dikenakan secara pas di badan. Warna merahnya senada dengan lautan suporter yang memadati tribun di belakangnya.

Jersey itu ia padukan dengan celana putih longgar yang memberi kesan bersih dan kasual. Rambut cokelat gelap panjangnya dibiarkan terurai dengan gelombang lembut, sementara riasan natural dengan sapuan lipstik nude membuat wajahnya tampak segar. Ia juga terlihat memegang kipas hitam bertuliskan "Timnas Day" dan mengenakan gelang berwarna oranye di pergelangan tangan, menambah kesan suporter sejati yang menikmati atmosfer laga.

4. DJ Freya, Santai dengan Jersey Merah dan Cargo Jeans

Berikutnya ada DJ Freya yang turut meramaikan suasana laga. Lewat akun Instagram pribadinya pada (6 Oktober 2026), ia membagikan potret dirinya di depan stadion dengan gaya santai tapi tetap catchy. Freya memilih jersey merah Timnas Indonesia berpotongan longgar dengan aksen panel putih di bagian bawah, sehingga tampak sporty dan nyaman dipakai seharian.

DJ Freya memadukan jersey merah Timnas Indonesia dengan cargo jeans dan tas selempang merah metalik saat mendukung Garuda. (Instagram @dj_freya)

Jersey tersebut ia padukan dengan cargo jeans biru muda berpotongan lebar yang memberi kesan streetwear. Gayanya makin playful berkat sneakers putih berpelat metalik dan tas selempang mungil berwarna merah mengilap yang senada dengan jersey. Rambut cokelat gelap panjangnya dibiarkan terurai lurus, sementara pose peace sign sambil menekuk kaki menambah kesan ceria khas suporter muda yang antusias mendukung Garuda.

5. Jenifer Bachdim, Padukan Atasan Putih dengan Rok Batik Merah

Jenifer Bachdim, istri mantan pemain Timnas Indonesia Irfan Haarys Bachdim. Lewat akun Instagram pribadinya pada Selasa (6/10), ia membagikan potret ekspresifnya di tribun stadion, dengan pose ceria di tengah lautan suporter berjersey merah. Berbeda dari kebanyakan suporter, Jenifer memilih tampil elegan dengan atasan putih tanpa lengan berbahan ringan yang terlihat jatuh dengan manis di badan.

Atasan itu ia padukan dengan rok panjang bermotif batik merah dengan sentuhan bunga keemasan, yang menjadi cara berbeda untuk menunjukkan dukungan kepada Garuda. Perpaduan putih dan merah pun tetap selaras dengan nuansa merah-putih di sekelilingnya.

Penampilannya dilengkapi tas hitam selempang berantai emas, anting emas, serta bros emas kecil di bagian dada. Sepatu sneakers putih membuat gayanya tetap nyaman dipakai seharian di stadion.