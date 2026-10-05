BIGHIT MUSIC Tindak Tegas Penyebar Hoaks dan Calo Tiket Ilegal BTS

BTS (x @bts_bighit)
JawaPos.com – BIGHIT MUSIC perbarui langkah hukumnya terhadap pihak-pihak yang dianggap merugikan BTS, mulai dari penyebaran fitnah, penghinaan, pelecehan seksual, hingga informasi palsu di internet.
Menurut laporan Soompi, pada 28 September 2026 agensi menyampaikan perkembangan proses hukum sepanjang kuartal ketiga tahun ini, termasuk kasus yang melibatkan sejumlah platform online dan praktik perdagangan tiket konser secara ilegal.
Agensi mengungkapkan bahwa unggahan bernada menghina dan mencemarkan nama baik BTS belakangan semakin banyak ditemukan di Threads, X, Instagram, serta berbagai komunitas daring anonim, termasuk platform yang berbasis di luar Korea Selatan.
BIGHIT MUSIC menegaskan bahwa penggunaan akun anonim maupun platform luar negeri tidak membuat pelaku terbebas dari tanggung jawab pidana.
Selain komentar bernada fitnah, penyebaran rumor tanpa dasar mengenai album, pertunjukan, maupun aktivitas BTS juga menjadi perhatian agensi.
BIGHIT MUSIC menyebut penyebaran berita palsu serta tindakan menyebarkan informasi palsu secara berulang dan sistematis di berbagai komunitas dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak dan reputasi artis. Bukti terkait aktivitas tersebut terus dikumpulkan melalui sistem pemantauan dan pengumpulan data secara real-time.
BIGHIT MUSIC juga menyoroti kasus perdagangan tiket konser secara ilegal. Salah satu tersangka diduga memperoleh keuntungan lebih dari 2 miliar won atau sekitar Rp20 miliaran dengan menggunakan program otomatis ilegal serta identitas milik orang lain untuk membeli dan menjual kembali tiket konser dengan harga berkali-kali lipat dari harga resmi.
Tersangka telah ditahan dan diserahkan kepada jaksa atas dugaan pelanggaran terkait operasional bisnis dan Undang-Undang Pertunjukan Publik.
Sepanjang kuartal ketiga 2026, BIGHIT MUSIC juga mengajukan sejumlah laporan pidana terhadap pihak yang membuat unggahan bermasalah tentang BTS di berbagai komunitas domestik, platform musik, serta media sosial global seperti Threads, X, Instagram, YouTube, dan Telegram.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022