SM Entertainment Ambil Langkah Hukum terhadap Konten AI Ilegal YoonA dan Winter

Yoona (X @theepopcore)
JawaPos.com – SM Entertainment ambil langkah hukum untuk melindungi YoonA dan Winter aespa dari berbagai konten yang dianggap melanggar hak serta merugikan kedua artis.
Menurut laporan Soompi, pada 28 September 2026 agensi mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan laporan pidana terkait gambar hasil manipulasi AI yang menggunakan wajah YoonA tanpa izin, sekaligus memperingatkan akan mengambil tindakan hukum terhadap unggahan berbahaya yang menyasar Winter.
Untuk YoonA, SM Entertainment menyatakan menemukan sejumlah gambar hasil manipulasi AI yang dibuat dan disebarkan tanpa persetujuan sang artis.
Informasi palsu yang didasarkan pada gambar itu juga disebut beredar di media sosial dan berbagai komunitas daring. Agensi mengungkapkan bahwa bukti dikumpulkan melalui laporan penggemar di KWANGYA 119 serta pemantauan internal, dan laporan pidana telah diajukan.
SM Entertainment juga mengingatkan bahwa bukan hanya pembuat konten yang dapat menghadapi persoalan hukum.
Menurut pernyataan agensi, tindakan membagikan kembali, mengunggah ulang, atau menyebarluaskan gambar dan informasi palsu juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk terkait pencemaran nama baik, pelanggaran hak atas potret, serta penyebaran materi video hasil manipulasi.
Sementara itu, Winter aespa juga menjadi sasaran berbagai unggahan yang disebut agensi mengandung informasi palsu, pencemaran nama baik, penghinaan, serangan pribadi, hingga pelecehan seksual.
SM Entertainment menyebut konten itu ditemukan di sejumlah platform, termasuk X, Instagram, YouTube, TheQoo, Instiz, DC Inside, dan Nate Pann.
Untuk kasus Winter, SM Entertainment menyatakan akan menjalankan proses hukum secara bertahap setelah melalui peninjauan bersama penasihat hukum.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022