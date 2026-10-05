SM Entertainment Ambil Langkah Hukum terhadap Konten AI Ilegal YoonA dan Winter

JawaPos.com – SM Entertainment ambil langkah hukum untuk melindungi YoonA dan Winter aespa dari berbagai konten yang dianggap melanggar hak serta merugikan kedua artis.

Menurut laporan Soompi, pada 28 September 2026 agensi mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan laporan pidana terkait gambar hasil manipulasi AI yang menggunakan wajah YoonA tanpa izin, sekaligus memperingatkan akan mengambil tindakan hukum terhadap unggahan berbahaya yang menyasar Winter.

Untuk YoonA, SM Entertainment menyatakan menemukan sejumlah gambar hasil manipulasi AI yang dibuat dan disebarkan tanpa persetujuan sang artis.

Informasi palsu yang didasarkan pada gambar itu juga disebut beredar di media sosial dan berbagai komunitas daring. Agensi mengungkapkan bahwa bukti dikumpulkan melalui laporan penggemar di KWANGYA 119 serta pemantauan internal, dan laporan pidana telah diajukan.

SM Entertainment juga mengingatkan bahwa bukan hanya pembuat konten yang dapat menghadapi persoalan hukum.

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Menurut pernyataan agensi, tindakan membagikan kembali, mengunggah ulang, atau menyebarluaskan gambar dan informasi palsu juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk terkait pencemaran nama baik, pelanggaran hak atas potret, serta penyebaran materi video hasil manipulasi.

Sementara itu, Winter aespa juga menjadi sasaran berbagai unggahan yang disebut agensi mengandung informasi palsu, pencemaran nama baik, penghinaan, serangan pribadi, hingga pelecehan seksual.

SM Entertainment menyebut konten itu ditemukan di sejumlah platform, termasuk X, Instagram, YouTube, TheQoo, Instiz, DC Inside, dan Nate Pann.