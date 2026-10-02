Nayeon TWICE Kolaborasi Bersama DJ asal Brasil Hadirkan ‘Bye Bye Inhibitions’

Nayeon TWICE memperluas jangkauan musiknya berkolaborasi bersama DJ asal Brasil, Alok. (istimewa)
JawaPos.com - Nayeon TWICE membuka Oktober 2026 dengan proyek kolaborasi global bersama DaJ asal Brasil, Alok. Keduanya resmi merilis single berjudul “Bye Bye Inhibitions” pada 2 Oktober 2026.
Lagu tersebut tersedia di berbagai platform musik digital di Korea Selatan maupun pasar internasional. “Bye Bye Inhibitions” mengusung genre dance-pop dengan melodi yang mudah diingat serta produksi elektronik bernuansa festival.
Kolaborasi ini mempertemukan karakter vokal Nayeon yang ringan dan ekspresif dengan energi musik dance milik Alok. Lagu tersebut membawa pesan untuk menikmati momen, mengekspresikan diri secara bebas, dan melepaskan berbagai hambatan.
Sebelum dirilis secara resmi, “Bye Bye Inhibitions” lebih dulu diperdengarkan Alok dalam penampilannya di festival Rock in Rio di Brasil pada September 2026. Dalam pertunjukan tersebut, suara Nayeon terdengar dalam lagu yang saat itu masih belum diumumkan secara resmi. Momen tersebut kemudian membuat penggemar penasaran dengan identitas penyanyi dan waktu perilisan lagu.
Kini, rasa penasaran tersebut akhirnya terjawab. “Bye Bye Inhibitions” menjadi salah satu proyek internasional terbaru Nayeon di luar aktivitasnya bersama TWICE.
Aktivitas Nayeon Makin Beragam
Kolaborasi dengan Alok datang ketika Nayeon juga tengah memperluas aktivitas personalnya. Pada 20 September lalu, ia menggelar acara ulang tahun bersama penggemar bertajuk “Bunny’s Farm”.
Nayeon juga baru membuka kanal YouTube pribadi bernama “IM NAYEON”. Melalui kanal tersebut, ia mulai membagikan sejumlah konten personal dan materi terkait aktivitas solonya, termasuk video koreografi lagu “MEEEEEE (NAYEON)” dari album spesial 10 tahun debut TWICE, TEN: The Story Goes On.
Sementara itu, TWICE juga bersiap merayakan 11 tahun perjalanan mereka bersama ONCE. Grup yang bernaung di JYP Entertainment tersebut akan menggelar 2026 TWICE FAN PARTY [ONCE UPON A THRI11] pada 17 Oktober 2026.
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