Kejutkan Penggemar, Nayeon TWICE Duet Bareng Charlie Puth

JawaPos.com - Nayeon TWICE mengejutkan penggemar saat tampil sebagai bintang tamu dalam konser Charlie Puth di Stadion Goyang, Korea Selatan, pada 11 Oktober 2026. Keduanya berduet membawakan lagu populer We Don't Talk Anymore, menciptakan momen spesial yang langsung disambut meriah oleh penonton.

Penampilan tersebut menjadi salah satu kejutan dalam konser bertajuk Charlie Puth – Whatever's Clever! World Tour in Seoul. Pertunjukan yang dimulai pukul 19.00 waktu Korea Selatan (KST) itu menandai konser stadion pertama Charlie Puth di Negeri Ginseng sekaligus penampilan solo pertamanya di Korea Selatan sejak konser di Gocheok Sky Dome pada 2024.

Sekitar 38.000 penonton dilaporkan hadir untuk menyaksikan penampilan penyanyi asal Amerika Serikat tersebut.

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Kehadiran Nayeon di atas panggung menjadi kejutan tersendiri bagi para penggemar. Sebelum memperkenalkan tamu spesialnya, Charlie Puth sempat memberi isyarat bahwa ia telah menyiapkan sesuatu yang istimewa untuk penonton malam itu.

"Saya telah menyiapkan panggung yang sangat istimewa untuk kalian malam ini," kata Charlie Puth sebelum Nayeon muncul dan disambut sorakan penonton.

Keduanya kemudian membawakan We Don't Talk Anymore, lagu hit Charlie Puth yang dalam versi aslinya menampilkan Selena Gomez. Pada penampilan kali ini, Nayeon mengambil bagian vokal yang sebelumnya dinyanyikan Selena.

Sepanjang duet, Nayeon dan Charlie Puth terlihat menikmati penampilan mereka. Keduanya beberapa kali bertukar pandangan dan melakukan gerakan tarian ringan yang menambah kesan akrab di atas panggung.

Momen tersebut berlanjut dengan pelukan setelah lagu berakhir. Nayeon kemudian menyampaikan terima kasih kepada penonton dan Charlie Puth atas kesempatan tampil bersama dalam konser tersebut.